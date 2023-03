Le boxeur Jeff Molina contraint de faire son coming out

Jeff Molina, star de l’UFC, a été contraint de révéler sa bisexualité après la diffusion d’une vidéo intime le montrant avec un autre homme. L’athlète de 25 ans a rompu le silence et fait sur coming out sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est pas la façon dont je voulais le faire, mais la chance de le faire quand j’étais prêt m’a été enlevée. J’ai essayé de garder ma vie amoureuse à l’écart des médias, écrit-il. J’ai fréquenté des filles toute ma vie et j’ai étouffé les sentiments que j’avais au lycée dans l’équipe de lutte, à l’université dans le MMA, et même après avoir réalisé une partie de mon rêve en entrant à l’UFC. »

Jeff Molina a reçu de nombreuses critiques après la diffusion de cette vidéo de lui avec un autre homme qui, visiblement, ne passe pas dans le microcosme du MMA. « Je voulais être connu pour mes compétences et ce à quoi j’ai consacré les onze dernières années de ma vie, et non pour le combattant bi de l’UFC qui, j’en suis sûr, serait simplement traduit par combattant gai de l’UFC », estime Molina.