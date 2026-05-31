Heated Rivalry entre dans l’histoire des prix Écrans canadiens

Les prix Écrans canadiens 2026 auront été marqués par un phénomène difficile à ignorer : Heated Rivalry. La série romantique sportive queer de Crave a littéralement dominé la compétition en récoltant 16 trophées, un record absolu dans l’histoire des récompenses remises par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Déjà favorite avec 18 nominations, la production créée par Jacob Tierney et adaptée du populaire roman de Rachel Reid a confirmé son statut de véritable phénomène culturel.

Les Prix Écrans canadiens, qui récompensent le meilleur du cinéma et de la télévision, ont été décernés lors de plusieurs galas la semaine dernière et culminaient dimanche soir, 31 mai, avec la cérémonie animée par l’humoriste Andrew Phung. Lors du gala télévisé, Heated Rivalry a notamment remporté les prix de la meilleure série dramatique et du Prix du public , en plus de voir Hudson Williams décrocher le trophée du meilleur premier rôle dans une série dramatique pour son interprétation de Shane Hollander.

Discours (assez drôle) de Hunter Williams recevant son prix.

Une romance gaie qui a changé la conversation

Adaptée du roman à succès de l’autrice canadienne Rachel Reid, la série raconte l’histoire d’amour secrète entre deux vedettes rivales du hockey professionnel, Shane Hollander et Ilya Rozanov. Depuis son lancement à l’automne 2025 sur Crave, puis sur HBO Max à l’international, Heated Rivalry est devenue un véritable phénomène mondial.

Au-delà de son succès populaire, la série a été saluée pour sa représentation nuancée de l’amour entre hommes dans un univers sportif souvent perçu comme conservateur. Plusieurs observateurs ont souligné sa contribution à la réflexion sur l’inclusion dans le hockey professionnel, un milieu qui attend toujours l’émergence d’une première grande vedette masculine ouvertement gaie. Le retentissement de l’œuvre dépasse largement les frontières canadiennes. Son immense communauté de fans, sa popularité sur les réseaux sociaux et même l’annonce d’une adaptation parodique à New York témoignent de son impact culturel exceptionnel.

Jacob Tierney au sommet

Le succès de Heated Rivalry confirme également la place de Jacob Tierney parmi les créateurs les plus influents de la télévision canadienne actuelle. Le réalisateur, scénariste et producteur québécois a reçu plusieurs nominations pour son travail sur la série et s’impose comme l’un des principaux artisans de cette percée historique pour une fiction queer grand public. L’Académie a souligné que la série avait dominé non seulement les catégories dramatiques, mais l’ensemble des prix Écrans canadiens, toutes plateformes confondues.

Notons que Heated Rivalry a été couronnée plusieurs fois grâce, entre autres, à plusieurs artisan·e·s québécois·e·s : Véronique Barbe remporte le prix du meilleur montage, drame ; Vincent Riendeau, Martin M Messier, Joe Scandella, Natalie Fleurant, Simon Meilleur, Eric Med Lagacé, Peter Lopata et Valéry Dufort-Boucher sont lauréat·e·s dans la catégorie meilleur son, fiction ; Peter Peter repart avec le prix de la meilleure musique originale, drame et de la meilleure chanson originale ; Simon Devault, Philippe Massonnat, Christophe Trepanier et Felix Arsenault sont récompensés dans la catégorie meilleurs effets visuels ; l’actrice Sophie Nélisse gagne dans la catégorie meilleur rôle de soutien, drame ; et finalement, Jacob Tierney décroche le trophée pour le meilleur texte, série dramatique ainsi que pour la meilleure réalisation, série dramatique.

Rappelons que l’équipe est en préproduction de la seconde saison d’Heated Rivalry, dont le tournage aura lieu en juillet et aout, à Montréal et Toronto.

Une année faste pour les œuvres LGBTQ+

Le triomphe de Heated Rivalry s’inscrit dans une édition où les récits queer ont occupé une place particulièrement importante. Cette année, les productions LGBTQ+ figuraient parmi les plus présentes de l’année: non seulement Heated Rivalry, mais aussi Canada’s Drag Race, la série numérique Settle Down et le documentaire Parade: Queer Acts of Love & Resistance.

Autre moment remarqué de la soirée : Sophie Nélisse a aussi reçu le Prix Radius, une distinction honorant une personnalité canadienne dont l’influence dépasse les frontières du pays. L’actrice québécoise, qui figurait également parmi les interprètes (et lauréate) de Heated Rivalry, a livré un discours empreint d’émotion dans lequel elle a remercié les équipes créatives qui ont accompagné son parcours.

Du côté des nouvelles catégories Spotlight, créées cette année pour reconnaître les Canadien·ne·s travaillant sur des productions internationales, Amanda Brugel a remporté le prix de la meilleure interprétation pour son rôle dans The Handmaid’s Tale, tandis que Wayward (la mini série thriller canadienne de Netflix créée par Mae Martin) a été couronnée meilleure série Spotlight.

Une industrie qui célèbre sa diversité

Les prix Écrans canadiens 2026 ont également récompensé d’autres productions marquantes, dont North of North, qui a récolté neuf trophées, et Canada’s Drag Race, qui en a remporté huit.

Pour Tammy Frick, cheffe de la direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, cette édition illustre la vitalité d’un secteur où les voix diverses occupent une place de plus en plus centrale.

Mais au terme de cette semaine de célébrations, c’est bien Heated Rivalry qui aura donné le ton. Rarement une œuvre queer canadienne aura connu un tel rayonnement populaire, critique et institutionnel. Avec 16 prix, une reconnaissance internationale grandissante et une deuxième saison déjà en préparation, la série s’impose désormais comme l’un des plus grands succès LGBTQ+ de l’histoire récente de la télévision canadienne.

Cette domination de Heated Rivalry est particulièrement significative pour la visibilité LGBTQ+ à la télévision canadienne. En plus de devenir la série la plus récompensée de l’histoire des prix Écrans canadiens, elle a remporté les catégories les plus prestigieuses du gala télévisé, confirmant l’impact culturel majeur de cette romance gaie dans l’univers du hockey professionnel.

Les principaux gagnant·e·s des prix Écrans canadiens 2026

Télévision

Catégorie Lauréat·e Meilleure série dramatique Heated Rivalry (Crave) Meilleur premier rôle, série dramatique Hudson Williams (Heated Rivalry) Prix du public du Fonds Cogeco Heated Rivalry Meilleure série humoristique North of North Meilleur premier rôle, comédie Anna Lambe (North of North) Prix Spotlight – Meilleure série Wayward Prix Spotlight – Meilleure interprétation Amanda Brugel (The Handmaid’s Tale)

Cinéma

Catégorie Lauréat·e Meilleur film Nirvanna the Band the Show the Movie Meilleure interprétation dans un premier rôle, comédie Jay McCarrol (Nirvanna the Band the Show the Movie) Meilleure interprétation dans un premier rôle, drame Grace Glowicki (Honey Bunch)

Prix spéciaux

Catégorie Lauréat·e Prix Radius Sophie Nélisse Prix Icône de l’Académie Mike Myers Prix Gordon Sinclair du journalisme parlé Hazel Mae

Télévision non scénarisée

Catégorie Lauréat·e Meilleure émission ou série documentaire historique Qui a tué les Expos de Montréal? Prix Barbara Sears de la meilleure recherche éditoriale Sophie Charest et Nancy Audet (Qui a tué les Expos de Montréal?) Meilleure émission ou série de téléréalité ou de concours The Traitors Canada

Arts cinématographiques et productions québécoises

Catégorie Lauréat·e Prix Écran d’or – Long métrage Menteuse Prix de la production durable Mile End Kicks Meilleure adaptation Mélanie Charbonneau et Martine Pagé (Out Standing / Seule au front) Meilleur court métrage d’animation La jeune fille qui pleurait des perles (The Girl Who Cried Pearls)

Les productions les plus récompensées