L’ONUSIDA réclame la décriminalisation des relations entre personnes du même sexe

Alors que l’humanité se réunit pour célébrer le mois des fiertés, l’ONUSIDA affiche sa solidarité envers les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexuées (LGBTQI) du monde entier.

Selon l’agence onusienne, le mois des fiertés est l’occasion de célébrer la résilience et la diversité des personnes LGBTQI, ainsi que leurs réussites, tout en réfléchissant aux défis auxquels elles continuent d’être confrontées. Cet évènement temporaire rappelle l’engagement collectif en faveur des droits humains, de l’égalité et de la nécessité urgente de décriminaliser les relations entre personnes du même sexe.

« En tant qu’homme gay et militant pour la justice sociale universelle, je suis très fier de travailler pour le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. L’ONU défend les communautés, les aide à jouer un rôle directeur dans la riposte au VIH, à lutter contre la stigmatisation et à construire des sociétés où chaque personne est prise en considération. Ce mois-ci et les autres mois, je souhaite que toutes les personnes puissent être fières de qui elles sont », déclare Cleiton Euzebio, Conseiller principal pour les communautés et les populations clés auprès de l’ONUSIDA.

Progrès considérables dans la riposte au VIH

L’humanité a accompli des progrès considérables dans sa riposte au VIH en grande partie grâce aux actions menées par les populations clés.

« Nous pouvons parvenir à éradiquer le sida. Cependant, des écueils se dressent sur notre chemin », affirme l’agence onusienne, citant la discrimination, la violence et la stigmatisation à l’encontre des personnes LGBTQI qui perdurent dans de nombreuses régions du monde, limitant l’accès à des services anti-VIH essentiels, y compris la prévention, le traitement, les soins et la prise en charge.

La criminalisation des relations entre personnes du même sexe reste un obstacle important pour que les personnes LGBTQI jouissent aussi de la justice sociale et de l’égalité, et pour garantir la santé universelle. Les lois qui criminalisent les rapports sexuels consensuels entre personnes du même sexe alimentent la stigmatisation, contribuent à la violence et à la discrimination, et entravent l’accès à des services de santé vitaux.

L’ONUSIDA appelle tous les gouvernements à abroger de toute urgence les lois et politiques discriminatoires et à œuvrer pour créer un environnement juridique et social positif qui respecte et protège les droits des personnes LGBTQI.

La décriminalisation est cruciale

L’ONUSIDA estime que la décriminalisation des relations entre personnes du même sexe est une étape cruciale de l’action commune pour mettre fin à la pandémie de sida. Lorsque les communautés marginalisées sont criminalisées ou stigmatisées, le risque de contamination au VIH augmente pour leurs membres et elles sont confrontées à des difficultés pour accéder aux services anti-VIH de prévention, de traitement, de soins et d’assistance.

Des progrès significatifs ont toutefois été réalisés pour promouvoir les droits de la communauté LGBTQI dans de nombreuses régions du monde, y compris par le biais de la décriminalisation des relations entre personnes du même sexe dans plusieurs pays, comme en Angola, à Singapour ou à la Barbade.

Cependant, d’autres pays imposent des lois pénales sévères concernant les relations entre personnes du même sexe. La décriminalisation de l’homosexualité est essentielle pour éradiquer le sida.

L’ONUSIDA participera à la marche des fiertés de Genève le 10 juin. « Le mois des fiertés rappelle vigoureusement aux gouvernements, à la société civile, aux organisations et aux individus que tous doivent se rassembler sans attendre pour protéger et promouvoir les droits humains pour tout le monde, peu importe l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre. Ensemble, nous pouvons bâtir une société qui garantit l’égalité, la justice et la dignité à toutes les personnes », affirme l’agence onusienne.