Héra

liqueur délicate de whisky Héra Spiritueux inc. (Thetford Mines, QC.)

Code SAQ : 14682989 — 39,25 $

Il y a plein de choses à aimer avec ce spiritueux : l’étiquette de l’artiste Lysa Jordan, les ingrédients naturels utilisés et le pourcentage modéré (pour un spiritueux) d’alcool. Le nez, avec ses notes typiques et douces à la fois de caramel, de bois et d’amande, est très accrocheur. Ça fait vibrer les narines avec des parfums de rhum brun et de whisky. La bouche est assez riche et tendre, gourmande, sans sensation d’alcool brûlante. Un pur régal pour le Temps des sucres. Se boit seul sur glace, ou dans une foule de cocktails, comme le Hera Sour, sucré au sirop d’érable, un Boulevardier (un Negroni où on remplace le gin par du whisky), ou dans un bon café, pour lui donner un peu de beaux biceps.