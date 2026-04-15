Le Festival Fierté Trans fête ses 20 ans en grand

Le Festival Fierté Trans promet une fin de semaine mémorable pour sa 20e édition, qui se tiendra au Centre des mémoires montréalaises (MEM), à quelques pas de la Place des Arts, les 2 et 3 mai prochains. Aide aux Trans du Québec (ATQ) — qui soulignera son 45e anniversaire pendant le festival — organise l’événement depuis ses débuts.

La programmation est demeurée secrète jusqu’à son dévoilement, le 10 avril dernier, au Réfectoire de l’Esplanade Tranquille. Aucun programme imprimé n’était offert à l’entrée, afin d’éviter de « voler le punch » aux présentatrices.

Victoria Legault, présidente de l’ATQ, et Amaï D. Moïse, directrice culture et talent chez Studio Zedix et commissaire de l’événement, ont coprésenté la programmation, inspirée du sankofa, un concept ouest-africain qui souligne l’importance d’apprendre du passé pour bâtir l’avenir.

Les festivités débuteront à 12 h 30 le 2 mai avec une conférence sur l’importance de la communauté et de la créativité dans un monde violent, abordée dans une perspective transféministe noire, avec les artistes multidisciplinaires Chiyengi, Kije Amour, Divina Wal et Belen Blizzard. L’entrepreneure Dupré Latour animera ensuite une conférence sur la visibilité trans comme levier d’émancipation, tandis que la chercheuse en santé communautaire Maxe F. Giguère abordera l’intersection des luttes des personnes queers et des personnes vivant avec une maladie mentale. En fin de journée, la photographe Julie Langenegger animera une discussion sur les façons d’archiver l’histoire trans.

L’événement se poursuivra au MEM avec une soirée hommage soulignant le 45e anniversaire de l’ATQ, comprenant plusieurs performances surprises (événement gratuit, réservation obligatoire). La fête se déplacera ensuite au bar Le Ritz PDB pour la soirée éclatée Transtopia, coprésentée avec Discoño (seul événement payant de la programmation).

Le lendemain, toujours au MEM, les festivalier·ère·s pourront découvrir des créateur·trice·s et des organismes communautaires trans de partout au Québec au Salon Fierté Trans. En parallèle, l’actrice Christen Marlot animera un panel sur l’entraide comme outil de résistance, Fred Lamarre donnera une conférence sur les leçons du militantisme passé, et l’artiste multidisciplinaire Gabriel·le Lepage offrira un spectacle.

La présidente de l’ATQ explique que la galerie Livart, quartier général du festival en 2025, était «magnifique», mais un peu trop petite pour accueillir une programmation de cette ampleur.

« Le MEM nous apparaissait comme un lieu particulièrement pertinent pour accueillir cette 20e édition du festival, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans une année marquante avec la célébration des 45 ans d’activités de l’ATQ », poursuit Victoria Legault. « Au cours de la dernière année, nous avons travaillé sur un projet de classification et de préservation de notre collection d’archives, qui retrace la présence des communautés trans à Montréal et au Québec depuis les années 1960. Cette volonté de rendre ces archives plus accessibles au public […] et de développer de futurs projets à partir de cette collection s’inscrit directement dans la mission et la raison d’être du MEM. »

Le besoin de se rassembler

Victoria Legault a ouvert la soirée en adressant des remerciements sentis à plusieurs allié·e·s présents dans la salle, notamment la députée fédérale d’Hochelaga–Rosemont–Est et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Marie-Gabrielle Ménard, ainsi que les conseillers municipaux Benoit Langevin et Christopher McCray. (La ministre québécoise responsable du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie, Caroline Proulx, n’était pas présente en raison d’un conflit d’horaire.)

« Votre présence est précieuse, particulièrement en ce moment […] On a besoin de se rassembler plus que jamais », a souligné Victoria Legault. « Aujourd’hui, les personnes trans et non binaires font face à des vents contraires très forts partout au Québec et au Canada, organisés et soutenus, parfois à coups de milliers de dollars, par des groupes qui s’opposent à nos droits et à notre existence. »

La directrice de 25 ans a raconté avoir commencé à affirmer sa transidentité à l’âge de 15 ans. «Comment se fait-il qu’en 2016, je pouvais vivre avec moins de peur au ventre quant à mes droits qu’aujourd’hui, en 2026 ? », s’est-elle interrogée. « Comment en est-on arrivés là ? Je refuse toutefois d’être défaitiste, parce que l’histoire nous a prouvé la force des luttes que nous sommes capables de mener en tant que communauté, et parce que je crois profondément au travail que nous faisons. »

Dans ce contexte, selon Victoria Legault, des festivals comme le FFT prennent tout leur sens. « Ce sont des espaces pour se retrouver, pour célébrer, mais surtout pour résister, pour exister pleinement, pour affirmer qui nous sommes, pour entretenir notre flamme. »

INFOS | La programmation complète du FFT est disponible sur le site web de l’Aide aux Trans du Québec (www.aideauxtrans.com). L’accès aux événements au MEM est gratuit et aucune réservation n’est requise, à l’exception de la soirée anniversaire. Les billets pour cette soirée et pour Transtopia sont disponibles en ligne.