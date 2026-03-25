Horoscope du 20 mars au 19 avril 2026

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Bélier

depuis 5-6 semaines. Alors que Saturne fait le tour du zodiaque en 29,5 ans, et Neptune en à peu près 165 ans. Drôle de coïncidence, qui annonce en fait ce qui sera l’année la plus importante de la vie des Bélier. Enfin, pour une grande majorité. Et j’inclus dans ça les ascendants Bélier, peu importe leur signe natal. Saturne est un dieu important, celui du père. Des responsabilités. De la réussite extérieure. Il amènera donc les natifs du signe à vivre diverses aventures où ils n’auront pas le choix de devenir adultes et de se donner une structure viable pour mieux fonctionner. Et pourvoir à leurs besoins. Ils devront clarifier leurs priorités pour ne pas s’éparpiller. Et respecter leurs limites. La vie ne leur donnera pas le choix d’être patients et surtout constants dans leurs efforts. Et leur travail. Enfin, ils seront plus capables de dépouillement. De simplicité volontaire. Surtout dans des domaines superficiels. Plusieurs trouveront le courage nécessaire pour arrêter de fumer. D’autres mangeront mieux et bougeront plus. Ils seront capables de mieux supporter la solitude, pour ne plus dépendre de ceux qu’ils attirent. Les amours et amis éphémères. Ils deviendront plus forts intérieurement, on le verra à leur prestance. Et leur succès. Quant à Neptune, il apprendra au Bélier à écouter, à être attentif. Autant à ceux qui sont autour de lui qu’à son intériorité, qui fluctue constamment. Qui évolue au fil des expériences. Il se comprendra mieux, de sorte qu’il sera moins intransigeant dans son jugement, autant pour les autres que pour lui-même. Il vivra des échanges plus variés, nuancés. Il sentira plus facilement des réalités pas trop cartésiennes. Il remarquera les magiciens et les mages malgré leur discrétion. Il sentira ou entendra des messages. Des conversations même. Il pourrait lui-même se découvrir des talents inattendus. Car le Bélier, toujours en avance sur les autres par son action, est un voyant naturel. Il sait toujours où poser le pied. Et la main. Et je reviens avec Saturne, la planète du destin. Mais aussi de la carrière. Je pense que le Bélier vivra un tournant important au travail, où il rencontrera un défi. Il aura l’occasion de découvrir du nouveau et de travailler différemment. Il pourrait débuter dans un domaine inconnu, peu importe son âge. Alors que d’autres auront l’élan nécessaire pour percer et arriver à la réussite souhaitée. Et rêvée depuis toujours. Le Bélier sera plus sélectif aussi dans sa vie sociale. Et affective. Il ne voudra plus jouer les mêmes rôles, où il commençait à s’ennuyer, en répétant toujours le même scénario. Mais encore là, le destin deviendra important, où il vivra des moments déterminants. Ses choix l’orienteront pour longtemps. Alors bonne fête, le chevalier impétueux, tu peux partir à la rencontre de ton destin dès maintenant. Et à tout le monde, joyeux printemps ! Joyeuses Pâques !

Taureau

Le printemps arrive, mais il n’est pas encore aussi fleuri, feuillu et pétillant qu’espéré. De toute façon, vous n’y verriez rien, car vous serez bien profond dans vos pensées. Ce qui arrive souvent avant votre fête. Possible aussi que vous soyez pris dans une situation sentimentale collante, où il y aura de la possessivité. Peut-être trop d’assiduité. Vous aurez au moins une bonne idée pour régler un problème irritant. Reposez-vous donc.

Gémeaux

Un événement vous rapprochera d’un copain, en partant dans un voyage impromptu. Ou en débutant dans un projet qui prendra de l’expansion. Et surprise, vous reverrez un ancien copain très en forme, pas mort du tout ! Vous réaliserez comment certains amis ont eu une bonne influence sur vous. Vous aurez un projet pour cet été, dans le bois. Ou à la plage. Vous devriez vous marier avec un de vos amis plus vieux, sage et beau.

Cancer

Vous aurez à vous occuper de quelqu’un, même s’il ne vous le demande pas. Bien qu’en même temps, il serait temps de laisser sécher quelqu’un qui prend vos attentions pour acquis. Jupiter va vous quitter bientôt, il ne serait pas étonnant qu’il vous avantage avant au travail. Dans la société. Vous verrez des résultats après avoir bien travaillé. Créé aussi, composé, pratiqué, écrit. Un projet fabuleux se développera lentement au travail.

Lion

Vous allez bientôt partir sur une piste. Il est temps d’aller voir ailleurs, on vous y attend. Avec un Daïquiri, de la chaleur. Habla español ? Et vous trouverez le chemin pour réaliser un rêve. Juste à côté, il suffisait de regarder. Vous serez plus près d’un sage qui a le regard plein d’espace. Et très en forme, vigoureux. Vous devriez méditer ensemble. Vous n’en avez plus pour longtemps à vivre dans la routine, avec Jupiter qui approche…

Vierge

Vous réaliserez que vous changez vraiment. En prenant plus facilement votre place. Sans effort, naturellement. Parce que ça percolait à l’intérieur et ça a fini par aboutir. Vous aurez à vous occuper d’une question d’argent, en prenant votre temps. Soyez réaliste dans vos dépenses. Vous rêverez à des amours disparus, des parents aussi. Ils vous ont laissé une sagesse qui grandit. Soyez gentil avec votre corps. Permettez-lui plus d’affection.

Balance

Ce sera inattendu, quelqu’un sortira de nulle part et viendra vous voir. Vous saurez tout de suite que cette rencontre est importante. Vous serez tellement désiré que vous n’y comprendrez rien. C’est Saturne, le dieu du destin, qui vous l’enverra du Bélier. Et vous la vivrez dans la réalité, alors que vous n’aurez pas le nez planté dans un écran. Vous aurez d’autres contacts aussi, en rapport avec le travail. Ou la société. Des invitations glam.

Scorpion

Il est temps au farouche guerrier de panser ses plaies. Enfin, au moins, de se reposer. Faites une pause, n’entreprenez pas de projets trop demandants dans le moment. Pensez plutôt à votre santé, en changeant votre bouffe peut-être. En ordonnant un peu plus votre univers aussi. Ainsi, vous réaliserez peut-être que vous êtes confus en quelque part. Ou avec quelqu’un. N’ayez pas peur d’admettre des vérités, vous rebondirez ensuite.

Sagittaire

Vous devez penser à vous divertir, vous changer les idées. Pour vous ressourcer, vous rebrancher à l’énergie créatrice. Vous devriez réaliser un rêve d’ailleurs, ou vous aurez une chance inattendue. Plusieurs feront une rencontre surprenante. L’heure de vérité a sonné, où ils se feront dire bien des vérités, justement. Vous entendrez parler d’un enfant qui s’en vient, parti des étoiles, sur le dos d’une comète. Songes rares sur votre enfance.

Capricorne

Il y a un endroit chez vous où vous serez très bien. À moins que ce soit chez un ami ? Plantez-y votre yourte, en l’attachant solidement. Vous êtes sur le point de vous enraciner en quelque part, vous en êtes de plus en plus conscient. Il y aura une belle lumière, c’est pourquoi la visite s’y attardera. Saturne en Bélier vous dira bientôt, noir sur blanc, que vous êtes arrivé chez vous. Et quelqu’un qui aime la verdure vous visitera souvent.

Verseau

Vous explorerez un endroit pas loin de chez vous, plutôt amusant. Vous rencontrerez aussi au moins un voisin avec qui vous aurez des échanges civilisés. Possiblement très cultivé, mais en même temps discret. Et vous aurez peut-être à changer de véhicule. Prenez celui qui correspond à vos revenus. Vous êtes bien entouré, par des proches agréables à jaser. Mais Jupiter bientôt en Lion va tout changer. Ça va chauffer, les amis. Fort.

Poissons

Tiens ! Saturne vous quitte, il est rendu en Bélier. Ça n’annonce pas le rêve et des tonnes de chance du côté matériel. Du fric. Mais plutôt une bonne dose de réalisme. Vous devrez probablement travailler plus fort, mais au moins ça va payer. Vous aurez peut-être une chance de vous enrichir, avec une occasion très peu ébruitée d’investir. Dans une propriété sous-estimée, par exemple. Et vous ne voudrez plus lâcher quelqu’un. Non non.