Afrique de l’Est : quand l’homophobie d’État coûte des milliards

Au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda, les politiques et les normes sociales hostiles aux personnes LGBTQ+ ne se limitent pas à des conséquences humaines dramatiques. Elles entraînent aussi un coût économique colossal. Selon un rapport publié en 2025 par l’organisme Open for Business, ces quatre pays pourraient perdre jusqu’à 5 milliards de dollars américains par année en raison de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Une estimation qui établit un lien direct entre violations des droits humains et ralentissement économique.

« La discrimination, quel qu’en soit le fondement, blesse les individus, traumatise des communautés entières et, au bout du compte, appauvrit tout le monde », résume le rapport.

Une économie fragilisée par l’exclusion

Les effets de cette marginalisation sont multiples — et profondément structurels.

Sur le marché du travail, d’abord, l’exclusion des personnes LGBTQ+ limite leur accès à l’emploi et freine leur progression professionnelle, réduisant du même coup leur contribution à l’économie. À cela s’ajoute un impact sanitaire non négligeable : les problèmes de santé mentale, exacerbés par la stigmatisation et les violences, augmentent la pression sur les systèmes de santé et nuisent à la productivité.

Autre phénomène clé : la fuite des talents. De nombreux jeunes qualifiés choisissent de quitter leur pays pour s’installer dans des environnements jugés plus sûrs et inclusifs. Une perte sèche pour des économies qui ont pourtant besoin de main-d’œuvre spécialisée.

Enfin, le climat politique et juridique dissuade certains investisseurs étrangers, soucieux de leur image et de la stabilité de leurs opérations. Résultat : moins d’investissements, moins d’innovation, moins de croissance.

Pris ensemble, ces facteurs représentent un manque à gagner considérable pour des économies déjà vulnérables.

Quatre pays, des réalités distinctes

Si l’étude regroupe ces quatre États d’Afrique de l’Est, leurs contextes politiques et juridiques diffèrent sensiblement.

En Ouganda, la loi adoptée en 2023 figure parmi les plus répressives au monde. Elle prévoit des peines de prison sévères et, dans certains cas, la peine de mort pour « homosexualité aggravée », une disposition qui a suscité une condamnation internationale massive.

Au Kenya, l’homosexualité demeure criminalisée par des lois héritées de l’époque coloniale britannique, même si la société civile LGBTQ+ y est plus visible et organisée.

En Tanzanie, le durcissement du discours politique s’est accompagné, ces dernières années, d’arrestations ciblées et de la fermeture d’organisations communautaires.

Quant au Rwanda, les relations entre personnes de même sexe ne sont pas explicitement criminalisées. Toutefois, les discriminations sociales persistent, dans un contexte où les libertés publiques restent étroitement encadrées.

Malgré ces différences, un constat s’impose : les personnes LGBTQ+ évoluent partout dans un climat de stigmatisation, d’insécurité et de vide juridique.

L’argument économique, un levier parmi d’autres

Ces nouvelles données confirment ce que de nombreuses recherches ont déjà démontré : la discrimination affaiblit les sociétés, autant sur le plan humain qu’économique.

Elles posent aussi une question délicate : faut-il prouver que l’égalité est « rentable » pour qu’elle soit prise au sérieux?

Les droits des personnes LGBTQ+ ne devraient pourtant pas se mesurer à l’aune du produit intérieur brut. Ils relèvent de principes fondamentaux : la dignité, l’égalité et le droit de vivre sans peur.

Reste que, dans certains contextes politiques, l’argument économique peut devenir un outil stratégique. Là où les considérations juridiques ou humanitaires échouent à convaincre, les pertes financières, elles, peuvent peser dans la balance des décideurs.

Derrière les chiffres, des vies

Réduire la discrimination à une question de milliards comporte toutefois un risque : celui d’effacer les réalités humaines qu’elle recouvre.

Car derrière ces estimations, il y a des trajectoires brisées : des jeunes contraints à l’exil, des personnes qui renoncent à se soigner, des carrières interrompues, des violences tues par peur des représailles.

L’économie ne fait ici que traduire, en chiffres, une violence systémique bien réelle.

Un enjeu qui dépasse les frontières

Dans un monde globalisé, ces politiques ne restent pas confinées à l’échelle nationale. Elles influencent les relations diplomatiques, les flux d’aide internationale et les décisions d’investissement.

À l’inverse, des pressions économiques ou politiques venues de l’étranger peuvent parfois encourager des changements. Mais ces dynamiques demeurent fragiles, souvent contestées au nom de la souveraineté nationale ou de références culturelles et religieuses.

Une chose est certaine : l’exclusion a un coût — humain, social et économique — que de plus en plus de données rendent désormais impossible à ignorer.