À Bâle, une exposition retrace la naissance de l’homosexualité moderne dans l’art

Le Kunstmuseum de Bâle, en Suisse, propose cet été une exposition ambitieuse consacrée à la représentation de l’homosexualité dans l’art entre la fin du XIXe siècle et l’entre-deux-guerres. Intitulée The First Homosexuals. La naissance de nouvelles identités, l’exposition rassemble près de 80 œuvres — peintures, dessins, sculptures et photographies — qui témoignent de l’émergence de nouvelles manières de représenter la sexualité, le genre et l’identité entre 1869 et 1939.

Présentée dans le nouveau bâtiment du musée jusqu’au 2 août, l’exposition explore un moment charnière de l’histoire culturelle occidentale : celui où le concept même d’« homosexualité » commence à apparaître dans les discours scientifiques, médicaux et juridiques — et, peu à peu, dans les arts.

Quand un mot transforme une réalité

Le terme allemand « homosexuell » apparaît pour la première fois publiquement en 1869, avant d’être adopté dans d’autres langues européennes, dont le français. Ce mot marque un tournant majeur : il ne décrit plus seulement des comportements, mais contribue à définir une identité.

Pour les artistes de l’époque, ce changement ouvre un nouvel espace de représentation. L’attirance pour les personnes du même sexe commence à être explorée dans l’art, même si cette expression demeure souvent indirecte.

Car à la fin du XIXe siècle, l’homosexualité reste criminalisée ou fortement stigmatisée dans la plupart des sociétés occidentales. Cette réalité pousse les artistes à développer un langage visuel subtil, souvent codé.

L’art du sous-entendu

L’exposition montre comment les artistes ont utilisé des stratégies visuelles pour évoquer le désir entre personnes du même sexe sans le représenter ouvertement.

Dans le cas de l’homosexualité féminine, ce codage passe souvent par la représentation de l’amitié. Le tableau « Contre-jour » (1888) de la peintre suisse Marie-Louise-Catherine Breslau montre ainsi deux femmes dans une scène intime du quotidien. L’œuvre a d’ailleurs longtemps été présentée sous le titre « Les amies », révélateur d’une lecture socialement acceptable à l’époque.

Du côté masculin, l’homoérotisme se manifeste souvent à travers des scènes inspirées de l’Antiquité ou de la mythologie, ou encore à travers des représentations du corps masculin dans des contextes sportifs ou naturels.

Le peintre allemand Ludwig von Hofmann (1861–1945) propose par exemple une scène de pêcheurs nus observés par de jeunes garçons, inspirée du motif des baigneurs popularisé par Cézanne. L’œuvre suggère une sensualité diffuse, mais sans contact physique explicite entre les personnages.

Quelques décennies plus tard, les représentations deviennent progressivement plus audacieuses. L’artiste suisse Paul Camenisch (1893–1970) propose ainsi une version beaucoup plus directe du motif des baigneurs dans « Baigneurs dans les gorges de la Breggia », où les corps masculins sont représentés avec une sensualité assumée.

Une exposition inédite pour le musée

Pour la directrice du Kunstmuseum, Elena Filipovic, il s’agit d’un moment important dans l’histoire de l’institution. « C’est la première exposition de notre musée consacrée explicitement à l’art et à la création de la communauté queer », a-t-elle expliqué lors de la présentation aux médias.

Au-delà de l’histoire de l’art, l’exposition se veut aussi un geste politique et pédagogique. « Partout dans le monde, des personnes continuent de subir des préjugés en raison de leur identité ou de leur amour. Si nous pouvons contribuer à davantage de connaissance et de tolérance, ce sera déjà quelque chose d’important », souligne la directrice.

Les racines coloniales de l’homophobie moderne

L’exposition invite également à réfléchir aux origines historiques des catégories sexuelles que nous utilisons aujourd’hui.

Le commissaire américain de l’exposition, Jonathan Katz, rappelle que les oppositions modernes entre « hétérosexualité » et « homosexualité » sont issues d’un cadre intellectuel européen qui s’est diffusé à l’échelle mondiale au XIXe siècle.

Ce modèle s’est souvent imposé par le biais du colonialisme et de l’influence culturelle occidentale.

Avant cette diffusion, certaines sociétés percevaient les relations entre personnes du même sexe de manière très différente. Au Japon, par exemple, les relations entre hommes étaient historiquement considérées comme relativement normales dans certains contextes culturels et sociaux.

Selon Katz, la médicalisation et la juridicisation de la sexualité au XIXe siècle ont contribué à réduire la diversité des façons de penser les relations humaines.

Un regard qui résonne encore aujourd’hui

L’exposition rappelle enfin que les identités sexuelles et de genre ont toujours existé sous des formes variées, bien avant l’apparition des catégories modernes.

Pour plusieurs observateurs, cette réflexion trouve un écho particulier aujourd’hui, alors que de nombreuses personnes — notamment parmi les jeunes générations — remettent en question les catégories identitaires héritées du XIXe siècle.

En retraçant la naissance du concept moderne d’homosexualité dans l’art, le Kunstmuseum de Bâle offre ainsi bien plus qu’une simple exposition historique. Il propose une réflexion sur la manière dont les sociétés définissent, encadrent — et parfois limitent — la diversité des expériences humaines.

Et il rappelle qu’avant même l’émergence des mots pour les nommer, les désirs et les identités queer trouvaient déjà leur place dans l’imaginaire artistique.

INFOS | The First Homosexuals. La naissance de nouvelles identités au Kunstmuseum de Bâle / Basel jusqu’au 2 août 2026