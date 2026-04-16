Ruby Rose accuse Katy Perry d’agression 

Une controverse majeure secoue actuellement le monde du divertissement : l’actrice et animatrice australienne Ruby Rose accuse la chanteuse Katy Perry d’agression sexuelle lors d’une soirée remontant à 2010 à Melbourne. Des allégations que la pop star nie catégoriquement, qualifiant ces propos de « mensonges irresponsables et dangereux ». L’affaire, désormais entre les mains des autorités australiennes, fait l’objet d’une enquête policière en cours.

Une nuit sous les projecteurs… quinze ans plus tard

Les faits allégués remonteraient au 6 août 2010. Ce soir-là, Ruby Rose et Katy Perry auraient fréquenté plusieurs lieux emblématiques de la vie nocturne melbourienne, dont le populaire Spice Market. Selon certains récits de l’époque, la chanteuse aurait également fait une apparition remarquée lors d’un bal de finissants tenu au Grand Hyatt.

Mais ce n’est qu’en 2026 que cette soirée refait surface dans l’actualité. Sur les réseaux sociaux, Ruby Rose a publié un message affirmant avoir été agressée sexuellement par Katy Perry lors de cette nuit. Une publication depuis supprimée, mais qui a rapidement déclenché une vague de réactions en ligne.

Accusations publiques et riposte immédiate

Dans la foulée de ses déclarations, Ruby Rose a indiqué avoir déposé une plainte officielle auprès des autorités, précisant vouloir désormais laisser le processus judiciaire suivre son cours. « J’ai finalisé tous mes rapports cet après-midi. Je peux maintenant entamer un processus de guérison », a-t-elle écrit.

De son côté, l’équipe de Katy Perry n’a pas tardé à réagir. Par voie de communiqué, un·e porte-parole a rejeté l’ensemble des accusations, les qualifiant de « catégoriquement fausses » et dénonçant leur caractère diffamatoire. L’entourage de la chanteuse a également évoqué des antécédents de déclarations publiques controversées de la part de Ruby Rose, sans toutefois fournir davantage de détails.

Une enquête en cours

La police de l’État de Victoria a confirmé qu’une enquête était en cours concernant des faits allégués datant de 2010. Le dossier est traité par l’unité spécialisée dans les crimes sexuels (SOCIT), mais peu d’informations ont filtré jusqu’à présent.

Comme dans toute affaire de cette nature, les autorités appellent à la prudence, rappelant que l’enquête devra établir les faits avant toute conclusion d’un côté comme de l’autre.

Deux figures publiques sous les projecteurs

Connue pour ses rôles, notamment dans Orange Is the New Black, Ruby Rose a souvent occupé l’espace médiatique, tant pour ses engagements que pour ses prises de position. Cette nouvelle affaire s’inscrit dans une trajectoire publique déjà ponctuée de controverses pas toujours en faveur de l’actrice…

Katy Perry, de son côté, demeure l’une des figures les plus influentes de la pop mondiale. Entre succès commerciaux récents, tournées internationales et projets médiatiques — incluant une participation remarquée à un vol spatial en 2025 — la chanteuse se retrouve aujourd’hui confrontée à une situation d’une tout autre nature.

Une opinion publique divisée

Alors que l’enquête suit son cours, les réactions du public sont partagées. Certain·e·s expriment leur soutien à Ruby Rose, saluant son courage, tandis que d’autres se questionnent sur les intentions de l’actrice et prennent la défense de Katy Perry, invoquant la présomption d’innocence.

Au-delà de l’aspect médiatique, cette affaire soulève des enjeux sérieux liés aux agressions sexuelles, mais aussi à la crédibilité des témoignages et à la gestion de telles accusations dans l’espace public.

Une chose est certaine : le dossier est loin d’être clos. Les prochains développements pourraient s’avérer déterminants, tant pour les deux protagonistes que pour la perception publique de cette affaire.