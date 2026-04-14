CGDM célèbre notre mémoire collective avec Mémoires d’ici

Le Chœur Gai de Montréal (CGDM) invite le public à un véritable voyage musical au cœur de l’identité québécoise et canadienne avec son nouveau spectacle Mémoires d’ici, qui sera présenté les 1er et 2 mai prochains au Gesù. Fidèle à sa mission de célébrer la diversité et la richesse des voix, l’ensemble proposera une œuvre chorale qui se veut à la fois rassembleuse, émotive et profondément ancrée dans notre imaginaire collectif.

Une traversée musicale du territoire

Avec Mémoires d’ici, le CGDM déploie une fresque sonore qui navigue entre les grands espaces, les souvenirs intimes et l’énergie vibrante des centres urbains. Le spectacle s’articule autour d’un répertoire entièrement canadien, revisité à travers des arrangements originaux qui donnent une nouvelle vie à des œuvres bien connues.

De Robert Charlebois à Jean-Pierre Ferland, en passant par Joni Mitchell, Alanis Morissette et Mitsou, le concert embrasse plusieurs époques et styles, tout en créant un dialogue entre les générations. À ces figures emblématiques s’ajoutent des voix plus contemporaines comme Charlotte Cardin, The Weeknd et Les Cowboys Fringants, confirmant la volonté du Chœur de refléter une culture en constante évolution.

Ce mélange des genres et des époques compose une véritable « tapisserie musicale », où chaque pièce devient une porte d’entrée vers une mémoire commune, faite de paysages, d’histoires et d’émotions partagées.

Un spectacle porté par la fierté et la communauté

Au-delà du répertoire, Mémoires d’ici s’inscrit dans une démarche identitaire forte. Le spectacle célèbre non seulement la musique d’ici, mais aussi les parcours, les luttes et les solidarités qui façonnent les communautés LGBTQ+.

« Ce spectacle est plus qu’un concert; c’est une déclaration de fierté et un hommage à la beauté de notre patrimoine musical », souligne la directrice artistique Julie Roy, qui signe la conception de cette nouvelle création. Elle promet une soirée « enveloppante », fidèle à l’esprit du Chœur, où l’authenticité et le sentiment d’appartenance occupent une place centrale.

Sur scène, une cinquantaine de choristes donneront voix à cette proposition ambitieuse, accompagnés de quatre musiciens. L’ensemble est placé sous la direction musicale de Lorenzo Somma, qui assure une cohésion sonore à la fois précise et sensible.

Une invitation à se reconnaître

Avec ce spectacle, le CGDM ne se contente pas d’interpréter des chansons : il propose une expérience où le public est invité à se reconnaître, à revisiter ses propres souvenirs et à célébrer une culture plurielle.

Dans un contexte où les questions d’identité et de mémoire occupent une place grandissante dans l’espace public, Mémoires d’ici arrive comme un moment de respiration collective, un espace où la musique devient un vecteur de rassemblement.

INFOS | Mémoires d’ici – Chœur Gai de Montréal, les 1er et 2 mai 2026, à 20h , au Gesù (1200, rue de Bleury, Montréal). Billet : 40 $

