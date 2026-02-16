La 35e édition des « Gay Days » de Disney World sauvés in extremis

Pendant quelques jours, au début de février 2026, la communauté LGBTQ+ internationale a cru perdre l’une de ses traditions les plus emblématiques. Une rumeur de pause — interprétée par plusieurs comme une annulation — des célèbres Gay Days d’Orlando a provoqué une onde de choc bien au-delà de la Floride.

Depuis 35 ans, le premier week-end de juin transforme le Magic Kingdom en une mer de chandails rouges. Une démonstration de visibilité devenue quasi rituelle pour des dizaines de milliers de personnes LGBTQ+ et leurs allié·e·s. Alors quand les organisateurs officiels de GayDays Orlando ont annoncé, le 9 février dernier, une « pause » pour 2026, plusieurs y ont vu un inquiétant signe des temps.

Mais coup de théâtre : en date du 15 février 2026, l’événement est officiellement de retour. Et plus déterminé que jamais.

Une « pause » qui sonnait comme une annulation

Dans leur communiqué initial, les responsables de GayDays Inc. évoquaient une « décision difficile », attribuable à une combinaison de facteurs qualifiée de « tempête parfaite » :

Complications liées à l’hôtel hôte , traditionnel point névralgique des exposants et des fameuses pool parties ;

, traditionnel point névralgique des exposants et des fameuses pool parties ; Perte de commanditaires , dans un contexte économique et social instable ;

, dans un contexte économique et social instable ; Défis nationaux, une allusion à peine voilée au climat politique de plus en plus hostile en Floride envers les personnes LGBTQ+.

Dans un État où les tensions entre le gouvernement et les communautés queer s’accumulent depuis plusieurs années, plusieurs ont interprété cette annonce comme un recul face à la pression politique. Pour une génération qui considère le rendez-vous d’Orlando comme un pèlerinage annuel depuis 1991, la nouvelle avait des airs de défaite.

Mais la « cancellation » n’aura tenu que 48 heures dans le cœur des participant·e·s. Très vite, le mot-clic #GayDaysAnyway s’est mis à circuler sur les réseaux sociaux. Des commerçant·e·s locaux, des habitué·e·s en chandail rouge et des promoteurs d’événements parallèles ont rappelé une vérité historique essentielle : les Gay Days n’ont jamais été un événement produit par Disney.

À l’origine, il s’agissait d’une initiative spontanée. En 1991, quelque 3 000 personnes avaient simplement décidé de se rendre au Magic Kingdom le même samedi, vêtues de rouge, pour être visibles, sans contrat, ni approbation officielle, juste une présence collective.

« Gay Days, ce n’est pas un contrat, c’est une culture », a résumé un militant local dans les pages de l’Orlando Sentinel. « On n’annule pas une culture. On se présente tout simplement. »

Face à cet élan massif, les organisateurs ont rapidement rectifié le tir. Le 14 février, Josh Duke, copropriétaire de GayDays, l’a confirmé : « Gay Days Orlando n’a pas été annulé. »

Planifier son voyage 2026

Si vous avez failli annuler votre billet d’avion, il est temps de confirmer votre présence. Les hébergements autour du Sheraton Orlando Lake Buena Vista — quartier général de One Magical Weekend — devraient afficher complet rapidement.

Une 35e édition hautement symbolique

La saga des Gay Days 2026 rappelle qu’une tradition peut dépasser les structures corporatives qui l’encadrent. Ce qui avait commencé comme un moment d’incertitude s’est transformé en démonstration éclatante de solidarité.

Le 6 juin prochain, lorsque le soleil se lèvera sur le Magic Kingdom, la mer de rouge ne représentera pas qu’un simple week-end festif. Elle incarnera une communauté qui a refusé d’être mise sur pause.

Programmation 2026

La confusion dissipée, les réservations reprennent de plus belle pour la première semaine de juin. Si certains volets pourraient être « repensés », les piliers suivant, eux, ont été confirmés :

Red Shirt Day au Magic Kingdom, Samedi 6 juin 2026

Le cœur de l’événement. Main Street, U.S.A., redeviendra une mer rouge éclatante.

One Magical Weekend (4 au 8 juin 2026)

Le méga-festival électro maintient sa programmation complète, incluant la populaire soirée Riptide au parc aquatique Disney’s Typhoon Lagoon le vendredi 5 juin.

Girls in Wonderland

L’événement phare pour la communauté lesbienne est également confirmé : pool parties, soirées dansantes et activités sociales tout le week-end.

De son côté, Disney poursuit l’expansion de ses offres du Mois de la Fierté : produits dérivés arc-en-ciel, créations culinaires thématiques et les populaires « Magic Shots » de la fierté via Disney PhotoPass.

Un enjeu économique majeur

Au-delà du symbole, le maintien des Gay Days représente un apport économique estimé à 150 millions de dollars américains pour la région d’Orlando. Hôtels, restaurants, commerces locaux : la clientèle LGBTQ+ demeure l’une des plus fidèles et des plus importantes en matière de dépenses touristiques.

Le retour de l’événement consolide également ce que plusieurs appellent la « Disney Bubble » — cet espace perçu comme relativement inclusif, malgré le contexte politique floridien. Pour de nombreuses familles LGBTQ+, Disney World demeure un lieu où il est possible d’exister ouvertement, en sécurité.