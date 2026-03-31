Morit

Loacker Tenute, DOP St-Magdalener Classico (Süd-Tyrol, Alto-Adige, Italie) 2023

Code SAQ : 15246492 — 28,10 $

À la recherche de vins différents ? Ce rouge biodynamique est fait surtout de schiava, un cépage autochtone, avec du lagrein et un peu de pinot noir. Quel beau nez séduisant ! Un mélange sexy de cerise rouge et de bouquet de roses rouges, et un soupçon de cuir. Sa robe rubis clair a des airs de pinot noir. En bouche, ciel, que je me suis régalé ! C’est fruité et minéral, et un brin fumé.

C’est persistant, et ça caresse la langue et le palais. Il a un agréable équilibre entre son amertume et sa vivacité de torrent dévalant une montagne. Totalement charmé. Le premier accord auquel j’ai pensé, c’est un grilled cheese avec du bacon fumé. Je le verrais à l’honneur avec des charcuteries, du saumon fumé ou des mets thaïs parfumés de citronnelle et de galanga. À servir rafraîchi.