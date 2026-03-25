Les 5 coups de cœur de Pierre Lapointe à la Semaine Design de Montréal

Apprécié du public et reconnu pour ses affinités avec les univers du design et des arts visuels, l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe est le porte-parole de la première Semaine Design de Montréal, qui vise à faire rayonner le talent des designers et architectes d’ici.



« Depuis plus de 20 ans, je vois la scène créative montréalaise évoluer, habitée par un souffle fort et unique», explique Pierre Lapointe. «Les architectes, créateurs et designers québécois ont un talent fou, il est essentiel de leur offrir de la visibilité et de permettre au grand public de saisir la portée de leur travail. C’est pour moi un honneur d’aider à mettre en lumière cette première Semaine Design de Montréal. »

1-Pour souligner cette collaboration, Pierre Lapointe a sélectionné ses incontournables parmi la cinquantaine d’activités proposées au public pendant l’événement. Les 5 coups de cœur de Pierre Lapointe.

2-L’exposition De l’utile au sublime: 600 ans d’art décoratif et de design au pavillon d’arts décoratifs et de design du Musée des beaux-arts de Montréal.

3-Drama table, installation contemplative et participative par The NNS: une invitation à un repas impossible.

4-Course architecturale organisée par Modulor x Le Club: un parcours de 5km de course à travers des projets architecturaux habituellement fermés aux publics. Le couvent des Franciscains dans Rosemont, jusqu’alors inaccessible, qui ouvrira ses portes pour des visites guidées et une exposition présentant une dizaine de designers émergents.

5-Les portes ouvertes du studio de Supergrand: découverte du processus de fabrication artisanale de tapis contemporains.

INFOS | La programmation complète est disponible sur le site de l’événement.

https://www.semainedesigndemontreal.com