Mercredi, 25 mars 2026
• • •
    Publicité
    AccueilDécorhommeDéco design
    Déco designÉvénements et Festivals

    Les 5 coups de cœur de Pierre Lapointe à la Semaine Design de Montréal

    Photo : Kelly Jacob
    Yves Lafontaine
    Par Yves Lafontaine
    0

    Apprécié du public et reconnu pour ses affinités avec les univers du design et des arts visuels, l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe est le porte-parole de la première Semaine Design de Montréal, qui vise à faire rayonner le talent des designers et architectes d’ici.
     
    « Depuis plus de 20 ans, je vois la scène créative montréalaise évoluer, habitée par un souffle fort et unique», explique Pierre Lapointe. «Les architectes, créateurs et designers québécois ont un talent fou, il est essentiel de leur offrir de la visibilité et de permettre au grand public de saisir la portée de leur travail. C’est pour moi un honneur d’aider à mettre en lumière cette première Semaine Design de Montréal. »

    1-Pour souligner cette collaboration, Pierre Lapointe a sélectionné ses incontournables parmi la cinquantaine d’activités proposées au public pendant l’événement. Les 5 coups de cœur de Pierre Lapointe.

    2-L’exposition De l’utile au sublime: 600 ans d’art décoratif et de design au pavillon d’arts décoratifs et de design du Musée des beaux-arts de Montréal.

    3-Drama table, installation contemplative et participative par The NNS: une invitation à un repas impossible.

    4-Course architecturale organisée par Modulor x Le Club: un parcours de 5km de course à travers des projets architecturaux habituellement fermés aux publics. Le couvent des Franciscains dans Rosemont, jusqu’alors inaccessible, qui ouvrira ses portes pour des visites guidées et une exposition présentant une dizaine de designers émergents.

    5-Les portes ouvertes du studio de Supergrand: découverte du processus de fabrication artisanale de tapis contemporains.

    INFOS | La programmation complète est disponible sur le site de l’événement.
    https://www.semainedesigndemontreal.com

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Décorhomme

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Rouge Frigo

    Montréal lance sa première Semaine Design