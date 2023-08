Concreto malbec

Familia Zuccardi, IG Paraje Altamira (Argentine) 2021

Code SAQ : 13988775 • 43,25$

Altamira est une appellation prestigieuse de la Vallée de l’Uco, qui, souvent, donne des vins élégants et fins. Ici, j’ai été surpris (et conquis) par une expression aromatique des plus particulières. Je suis absolument certain que ce n’est pas la première image que Sebastian Zuccardi s’attend qu’on ait en dégustant son malbec, mais j’ai tout de suite pensé aux gants de cuir d’un policier avec lunettes fumées, dessiné par Tom of Finland ! C’est un vin robuste, affirmé, dense, avec un genre d’élégance altière. C’est un vin solide, élevé dans le béton et non dans des barriques. Ses parfums de fruits noirs, de violettes et de béton mouillé sont wow. Il est super avec des grillades de viande ou de légumes. Faites-le respirer un peu pour bien l’apprécier.