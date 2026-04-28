Raig de Raim Sélection

Celler Pinol, DO Terra Alta (Catalogne, Espagne), 2023

Code SAQ : 1553977 / 20,45 $

Oooh, une belle découverte que ce rouge bio à base surtout de grenache noir, de carignan et d’un peu de syrah ! Le nez de fruits noirs cuits et de fines herbes n’est pas piqué des vers. Aérez-le environ 30 minutes pour bien faire ressortir ses arômes. La bouche est ce qui m’a le plus charmé, avec ses notes franches de bois, de fruits, d’un peu de réglisse noire, et ses tannins super veloutés. C’est un rouge sec, à la texture caressante. Une silhouette de Zorro, sur le toit d’une hacienda, devant une grosse pleine lune. Un vin pour fouetter le sang avant une nuit de passion… ou pour partager avec des pâtés, sur une nappe à carreaux dans un parc, le lendemain de cette nuit torride. Un vrai rrrégal, comme dirait le fameux Tigre.