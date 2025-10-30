Bù mousseux rosé 0 %

Les Vins Bù — Arterra Canada, vin d’Espagne embouteillé au Québec

En vente en épicerie — 14,99 $

C’est vraiment un défi, pour moi, de trouver des vins sans alcool qui ne soient pas de banals jus de fruits souvent trop sucrés. Grande nouvelle : Jessica Harnois nous arrivent avec deux produits qui se démarquent. Des vins désalcoolisés, mais qui ressemblent encore à du vin! Le nez sexy du mousseux m’a ravi. Un nez donnant envie de prendre un bain moussant… ou d’inviter plein d’ami(e)s à un brunch! C’est fruité et floral. Les bulles sont assez fines et persistantes. Super apéro en légèreté, ou redoutable pour un mimosa sans alcool. Mention spéciale pour son sauvignon blanc 0% , de France, qui sent et goûte vraiment comme un vin régulier, juste plus léger en bouche. Enfin!