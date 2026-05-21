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    Alcools

    Pinot noir Chavin 0

    Domaine Pierre Chavin, IG Vin de France
    Code SAQ : 15514830 — 15,95 $

    Ce n’est vraiment pas évident de trouver des alternatives agréables qui ne sont pas du simple jus de raisin glorifié. Veux, veux pas, l’alcool joue un grand rôle dans la structure et la texture du vin. Celui-ci est désalcoolisé, peu calorique et sans arômes ajoutés. Au nez, je ne me suis pas écrié : « Tiens, un pinot noir! » Il a de petites notes de sapinage et un peu de cerise fraîche. N’hésitez pas à le secouer vigoureusement quelques minutes en carafe. En bouche, il a bien des airs de famille avec un vin rouge. Un vin qu’on dit « de soif » ou glouglou, sur les fruits rouges. Servi très frais, il a bien sa place dans un apéro de terrasse, seul ou avec certains pâtés. Grâce à une agréable acidité, il ne paraît vraiment pas trop sucré. Certains vins nature sont dans sa palette. On lui donne aussi des points pour sa bouteille avec un bouchon enfoncé et non dévissable.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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