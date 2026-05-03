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    Les Pentes douces

    Liane SAS, AOP Saumur-Champigny (vallée de la Loire, France), 2024
    Code SAQ : 15393901 / 26,70 $ 

    Un cabernet franc d’un autre terroir, où il donne de très bons vins. On a encore ses notes de confiture de framboises, mais avec en bonus un côté fumé et mine de crayon très intéressant ! Ça fait écarquiller les yeux, et ça captive les narines. Le nez ne peut s’empêcher de faire des allers-retours dans la coupe. Et en bouche, c’est aussi une aventure. Il y a encore d’abord ce côté épices douces et un côté minéral qui étonne par son intensité, puis les tannins satinés se manifestent. En fermant les yeux, on se retrouve dans une clairière en forêt, où un sanglier nous guette d’un air méfiant. C’est une expérience sensorielle. La SAQ le suggère avec une lasagne aux zucchinis, mais je l’essaierais aussi avec une lasagne d’aubergines. Ou avec des piments rouges farcis. Ou encore avec une tourtière aux trois viandes.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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