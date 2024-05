Pour cette édition du Met Gala 2024 qui se déroule chaque année dans l’enceinte du Metropolitan Museum of Art à New York, les célébrités conviées à fouler les marches du musée se sont prêtées au jeu du code vestimentaire avec pour thème “The Garden of Time”, en l’honneur de la nouvelle exposition Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion du Costume Institute qui ouvre ses porte au public cette semaine.

Voici les hommes dont le look a attiré notre attention sur le tapis rouge du Met Gala 2024.

Andy Cohen En Berluti Troye Sivan En Prada.

Bad Bunny En Maison Margiela. Chris Hemsworth En Tom Ford.

Alton Mason En Thom Browne. Harris Dickinson En Prada.

Hannah Bagshawe Et Eddie Redmayne En Steve O Smith. Christian Cowan Et Sam Smtih En Christian Cowan.

Rauw Alejandro En Ludovic de Saint Sernin Wisdom Kaye En Robert Wun.

Barry Keoghan En Burberry. Colman Domingo En Willy Chavarria.

Andrew Scott Et Jude Law En Versace. Jonathan Bailey En Loewe

Ben Simmons En Thom Browne. Omar Apollo En Loewe.

Dan Levy En Loewe. Luca Guadagnino En Loewe.

Morgan Spector En Willy Chavarria. Steven Yeun En Thom Browne.