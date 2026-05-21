Jeudi, 21 mai 2026
• • •
    Publicité
    AccueilPhotosWOW !!!

    Des maillots 2026, qui feront tournerles têtes

    Logan Cartier
    par Logan Cartier
    WOW !!!
    4
    0

    Modus Vivendi
    Réputée pour ses créations audacieuses et son esthétique méditerranéenne, la marque grecque Modus Vivendi propose des maillots de bain masculins alliant sensualité, confort et sophistication. Couleurs vibrantes, coupes ajustées et esprit festif définissent cet incontournable de la mode balnéaire gaie internationale.

    Disponible chez PRIAPE
    1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4
    https://www.priape.com

    Pump!
    Née à Montréal, Pump! se distingue par ses maillots de bain sportifs et sexy inspirés de l’univers athlétique. Avec leurs couleurs éclatantes, leurs lignes dynamiques et leur confort
    remarquable, les créations de la marque québécoise célèbrent une masculinité assumée, ludique et inclusive.

    Disponible chez PRIAPE
    1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4
    https://www.priape.com

    Tribe
    Directement inspirée du style de vie australien, Tribe mise sur des maillots de bain modernes, minimalistes et confortables conçus pour bouger librement. Entre esprit plage, confiance et élégance décontractée, la marque séduit par ses coupes
    flatteuses et son esthétique solaire.

    Disponible chez PRIAPE
    1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4
    https://www.priape.com

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Plein Bois, plus qu’un camping un véritable resort!

    Stéphane Vachon retrouve la glace et l’esprit des Gay Games à...