Des maillots 2026, qui feront tournerles têtes

Modus Vivendi

Réputée pour ses créations audacieuses et son esthétique méditerranéenne, la marque grecque Modus Vivendi propose des maillots de bain masculins alliant sensualité, confort et sophistication. Couleurs vibrantes, coupes ajustées et esprit festif définissent cet incontournable de la mode balnéaire gaie internationale.

Disponible chez PRIAPE

1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4

https://www.priape.com

Pump!

Née à Montréal, Pump! se distingue par ses maillots de bain sportifs et sexy inspirés de l’univers athlétique. Avec leurs couleurs éclatantes, leurs lignes dynamiques et leur confort

remarquable, les créations de la marque québécoise célèbrent une masculinité assumée, ludique et inclusive.

Disponible chez PRIAPE

1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4

https://www.priape.com

Tribe

Directement inspirée du style de vie australien, Tribe mise sur des maillots de bain modernes, minimalistes et confortables conçus pour bouger librement. Entre esprit plage, confiance et élégance décontractée, la marque séduit par ses coupes

flatteuses et son esthétique solaire.

Disponible chez PRIAPE

1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4

https://www.priape.com