Des maillots 2026, qui feront tournerles têtes

Modus Vivendi
Réputée pour ses créations audacieuses et son esthétique méditerranéenne, la marque grecque Modus Vivendi propose des maillots de bain masculins alliant sensualité, confort et sophistication. Couleurs vibrantes, coupes ajustées et esprit festif définissent cet incontournable de la mode balnéaire gaie internationale.
Disponible chez PRIAPE
1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4
https://www.priape.com
Pump!
Née à Montréal, Pump! se distingue par ses maillots de bain sportifs et sexy inspirés de l’univers athlétique. Avec leurs couleurs éclatantes, leurs lignes dynamiques et leur confort
remarquable, les créations de la marque québécoise célèbrent une masculinité assumée, ludique et inclusive.
Disponible chez PRIAPE
1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4
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Tribe
Directement inspirée du style de vie australien, Tribe mise sur des maillots de bain modernes, minimalistes et confortables conçus pour bouger librement. Entre esprit plage, confiance et élégance décontractée, la marque séduit par ses coupes
flatteuses et son esthétique solaire.
Disponible chez PRIAPE
1311, rue Ste-Catherine Est. Montreal (Qc) H2L 2H4
https://www.priape.com