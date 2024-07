L’exposition Zïlon : Légende urbaine est présentée tout l’été sur la rue Atateken entre les rues Ste-Catherine et Ontario. Artistes et ami·e·s s’étaient réuni·e·s au Centre communautaire et de loisirs SCA pour le lancement de l’exposition présentée en collaboration avec la SDC du Village.

Geneviève Borne a lu son poème Mon punk à moi qu’elle avait écrit pour Zïlon. L’initiateur du projet, Simon Duplessis, en compagnie de Gabrielle Rondy de la SDC Village. Les représentantes de la ville devant une oeuvre de Zïlon. Kat Coric était fière de présenter l’exposition Zïlon : Légende urbaine. Dany Turcotte, le porte-parole du Festival MTL en Arts était présent au lancement. Cédric Taillon présente le superbe portrait de Zïlon qu’il a terminé en début d’année. L’initiateur du projet, Simon Duplessis devant une des stations. Artistes et amis s’étaient réunis pour le lancement de l’exposition Zïlon : Légende urbaine. Lancement Expo Zïlon : Légende urbaine sur la rue Atateken – photos Pascal Forest



expo ZÏLON : Légende Urbaine

https://www.villagemontreal.ca/communaute/zilon-legende-urbaine