Victoire, Tracy, Bambi, Marla et Bobépine en line-up pour le 22e anniversaire du Cabaret Mado. Sasha Baga faisait partie du spectacle. Mado, émue et reconnaissante au public. Les danseur·euse·s Marco, Celes et Marc-André. Notre Reine du Canada, Gisèle Lullaby était bien-sûr de la fête, ainsi que Clay Thoris et sa bande. Et un portrait de famille au spectacle 22e anniversaire du Cabaret Mado.

Soirée 22e anniversaire du Cabaret Mado – photos Pascal Forest

https://www.facebook.com/cabaretmado2.0