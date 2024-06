Un Club-house de toilettage pour tous les chiens dans le Village

Cela fait déjà quelques mois que du papier brun recouvrait les vitrines de l’ancien café Troisième Tasse qui a rendu l’âme il y a plus d’un an maintenant. En effet, on rénovait de fond en comble le local pour en faire une boutique spécialisée en toilettage pour chiens. Les propriétaires de toutous seront heureux d’apprendre qu’ils n’auront pas à aller loin pour un tel service. Pour Catherine Tessier-Gaussiran et Salomon Naroditsky, un couple de passionnés et d’amoureux des chiens, c’est un rêve devenu réalité. Le commerce ouvrira d’ici la fin de juillet.

« Nous avons un esprit très humaniste, très communautaire, très amical et très avenant, nous aimons les animaux et les chiens en particulier, c’est la philosophie que nous voulons insuffler ici. C’est plus qu’un simple service de toilettage pour chiens que nous voulons offrir », explique Catherine Tessier-Gaussiran, la copropriétaire.

Service de toilettage, dressage de chiens, pension (lorsque les gens sont en vacances), transport pour le toilettage si besoin, etc., les services sont nombreux chez Club-House TLC (pour Tous Les Chiens). « On désire que ce soit un ‘’one stop shop’’ dans notre boutique, poursuit-elle. On va vendre aussi de la nourriture pour chiens. Ce sera du haut de gamme, que de la qualité. Il va y avoir des produits naturels, des suppléments, etc. On aimerait éventuellement offrir nos propres produits maisons. » Cinq employés en tout composent le personnel de ce nouveau commerce.

« Tout l’environnement ici est ‘’stress free’’ pour les chiens, c’est pour ça que tout est à aire ouverte, les chiens ne sont pas mis dans une cage qui causera chez eux de l’anxiété ou de la peur, et ils peuvent se promener comme ils veulent, librement dans l’espace. Encore là, l’emphase est mise sur le bien-être des animaux, nous voulons qu’ils soient traités le mieux possible », souligne Catherine Tessier-Gaussiran.

Catherine a toujours été une amoureuse des chiens, elle a été dans un service de toilettage pendant quelques années avant de faire de la pension pour chien à domicile pendant près de neuf ans maintenant. « J’ai toujours adoré les chiens. J’ai été élevée dans une famille où on aimait les animaux », dit-elle. Et Salomon, lui, a travaillé plusieurs années dans une entreprises de produits pour chiens, donc il connaît les rouages de cette industrie. Nous avons une grosse passion pour les chiens, ils nous donnent beaucoup d’amour. À la base, nous sommes simplement deux personnes fondamentalement amoureuses des chiens et nous voulons contribuer à leur bien-être !»

« M. Gadoury (le propriétaire) veut nous aider, il veut que nous ayons du succès, il est génial », lance Salomon Naroditsky avec un large sourire. « Michel Gadoury est très bon pour nous, il est très coopératif à ce que nous voulons faire et développer ici », renchérit Catherine Tessier-Gaussiran. « Il est impressionné par notre projet, il vient voir l’avancement des travaux et il est toujours surpris de la transformation du local. »

Salomon Naroditsky a visité 5 000 lieux où l’on vend de la nourriture pour chiens dans le cadre de son travail dans l’industrie de nourriture canine, il connaît bien ce domaine-là. « J’ai visité tant d’endroits que je sais ce qu’il faut faire et ne pas faire. Presque partout, faire de l’argent semble être le premier objectif. Ce n’est pas notre philosophie», souligne le conjoint de Catherine et qui s’occupera de l’administration.

Ici, même le logo est amusant et comporte deux chiens, un Boston terrier et un berger malinois belge aux noms de Max et Maïka ! Il y aura aussi une murale avec des chiens qui ont quitté ce monde…

Sur la mezzanine, on retrouvera un espace de détente pour les chiens après le toilettage, il y a de petits matelas aménagés aux nombreuses fenêtres pour leur permettre de dormir s’ils le désirent. Une porte mène vers une terrasse, sorte d’enclos extérieur, où les chiens pourront s’amuser en sécurité. « M. Gadoury nous permet d’utiliser une partie du toit pour faire une terrasse, dit Maïka. Il effectue des travaux pour que tout soit mis à niveau. Il est vraiment très, très coopératif et est très enthousiaste avec notre projet! »

Occasionnellement, les propriétaires organiseront des activités de levées de fonds pour l’organisme RAD (Rescue All Dogs), qui est un groupe à but non lucratif destiné à secourir les chiens qui ont été négligés, maltraités, abandonnés ou qui se retrouvent dans des refuges qui ont recours à l’euthanasie. Cet organisme de Montréal et Vancouver a déjà secouru des chiens, également, aux États-Unis et au Moyen-Orient.



INFOS | Les heures d’ouvertures seront du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et samedi de 10h à 17h.

Club-House TLC (pour Tous Les Chiens/ATD (All The Dogs) 1800, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. Tél. 514-778-CLUB (2582) @atdclubhouse