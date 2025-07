Partager sa vie avec un animal, c’est avoir… moins de rides

Il existe plein de façons d’avoir l’air plus jeune : appliquer des crèmes riches en rétinoïdes, collagène, acide hyaluronique et peptides; manger des aliments bourrés d’antioxydants comme le brocoli, les épinards, les tomates et les bleuets; faire de l’exercice, que ce soit la natation, les poids libres, les étirements ou la marche; ou encore, se coucher tôt, se lever avec le soleil et faire la sieste l’après-midi. Mais le meilleur truc anti-âge? Partager sa vie avec un animal. Sérieusement, ça pourrait bien vous donner moins de rides. En plus de tout l’amour qu’ils nous offrent, nos compagnons poilus pourraient bien être le secret ultime pour rester jeune…

Un quotidien plus doux et plus heureux

Avoir une petite boule de poils à la maison nous rendrait plus heureux, en meilleure santé et plus jeunes, Les animaux éveillent nos instincts parentaux. On s’assure qu’ils vont bien, qu’ils sont bien nourris… et en retour, ils nous donnent un amour inconditionnel. C’est pour ça que tant de gens ont adopté des animaux pendant la pandémie : ça nous donne l’impression d’être importants et nécessaires. Et ça transforme notre espace en vrai chez-soi.

Pas étonnant qu’autant de gens fassent encore de la place à des animaux dans leur famille. En 2024, selon le site Made in CA, 80 % des Canadien·nes vivent avec au moins un animal. Et on comprend pourquoi : qui ne rêve pas d’un accueil avec une queue qui remue ou d’un petit ronron et d’un frottement quand on s’assoit pour écouter Netflix?

Chiens et chats réchauffent le cœur, améliorent l’humeur et influencent positivement la manière dont on vieillit.« Ils nous apportent de la joie et du fun, ce qu’on a cruellement besoin dans nos vies stressantes et occupées », explique Suzana Gartner, militante pour les droits des animaux, ex-avocate spécialisée et autrice de A Voice for Animals. « Et ils l’exigent carrément! C’est comme s’ils disaient : “Hé, lâche ta liste de tâches, tes obligations et ton cerveau en surcharge. Viens jouer!” Du point de vue de la jeunesse intérieure, c’est essentiel. Ces comportements ravivent notre spontanéité. Et des études montrent que ça nous rend plus présents, plus ludiques, et surtout… ça fait baisser le stress. »

Fluffy et Woofy, tes nouveaux coachs zen

Moins de stress, c’est plein d’avantages. Ta santé cardiovasculaire s’améliore (merci les promenades au parc à chiens), ton bien-être mental aussi — deux facteurs qui influencent directement ton apparence et ton état général.

Selon un sondage de 2024 mené par Human Animal Bond Research Institute (HABRI) et l’Université du Minnesota, les gens qui vivent avec des animaux — surtout chiens et chats — déclarent avoir un plus grand sentiment de but, moins d’anxiété et une tension artérielle plus basse que ceux qui n’en ont pas.

Et ce n’est pas tout : selon les National Institutes of Health, vivre avec un animal réduit aussi le sentiment de solitude, ce qui renforce le système immunitaire et atténue les symptômes de la dépression.

« Ils nous aident à traverser les épreuves de la vie avec plus de douceur », explique Gartner.

« Prendre soin d’un animal nous oblige à ralentir, à connecter avec lui… et avec nous-mêmes. »

Tous ces bienfaits, à la fois physiques et émotionnels, créent plus de résilience et de détente — ce qui peut se traduire par moins de pattes d’oie et de rides de froncement.

Le stress, principal coupable du vieillissement

Une étude publiée en 2019 dans la revue Frontiers in Endocrinology parle d’ailleurs de la « théorie du stress du vieillissement ». Elle soutient que l’accumulation de stress perturbe le fonctionnement cellulaire, endommage les cellules, et se manifeste sur la peau sous forme de ridules et de rides.

Quand on vit du stress, le corps sécrète du cortisol — l’hormone du stress — qui abîme le collagène et l’élastine naturels de la peau. Plus il y a de cortisol, plus il y a d’inflammation, ce qui affaiblit l’immunité et détériore la texture et la souplesse de la peau. Résultat? Un teint plus terne… et plus âgé.

Ton animal de compagnie : ton remède anti-rides

La American Psychological Association rapporte que flatter, câliner, observer et interagir avec son animal fait baisser le taux de cortisol et augmente l’ocytocine — l’hormone du bien-être. Résultat? Moins de stress visible et un ralentissement du vieillissement.

Et même un simple regard plein d’amour dans les yeux de ton pitou ou de ton minou peut faire grimper ton taux de dopamine et de sérotonine, ce qui favorise le calme et les émotions positives.

« C’est ce qu’on appelle le système des neurones miroirs », explique Silvester. « Les humains l’expérimentent souvent… mais les chiens aussi! Nos neurones s’activent avec des interactions émotionnelles comme l’amour et le jeu.

Par exemple, avec mon chien, je lui fais un clin d’œil. Au début, il cligne des yeux… et après un moment, il me fait un clin d’œil en retour! C’est une façon de communiquer, d’exprimer notre affection. »

Même si la recherche sur les neurones miroirs chez les animaux est encore jeune, un article publié en 2021 par la National Library of Medicine confirme leur existence et relie les premières découvertes à des primates.

Un antidote à la solitude moderne

Peu importe ce que certains (toux… politiciens) pensent des « vieilles filles à chats », avoir un animal est bénéfique. En fait, notre cerveau est programmé pour créer ce genre de lien — ce qui est de plus en plus rare quand on vit en ville, qu’on ne connaît pas nos voisin·es, qu’on travaille de longues heures ou qu’on vit seul·e.

Accueillir un animal peut combler un besoin profond de compagnie. « Si tu es introverti·e, si tu viens de déménager ou de vivre une rupture, un chien peut vraiment t’apporter un sentiment de présence et de réconfort », ajoute Silvester. « Quand je vais au marché le samedi avec mon chien, je prévois toujours 30 minutes de plus parce que plein de gens m’arrêtent pour le flatter. Il y a quelque chose dans le lien avec un animal qui crée aussi du lien avec les humains. »

Un amour simple… et rajeunissant

Les animaux — particulièrement les chiens, les chats et les chevaux — peuvent aussi t’épauler durant les crises d’anxiété, les attaques de panique, la dépression ou les grandes étapes de la vie comme un mariage, une séparation ou la maladie. Ils ressentent nos émotions et y réagissent avec empathie. Leur simple présence rappelle qu’on n’est pas seul·e.

T’as déjà pleuré devant un film quétaine et vu ton chien sauter sur le divan pour venir sur tes genoux? Ou été cloué·e au lit par une grippe, avec ton chat blotti contre toi? Selon l’Institut Hormel, ces petits gestes améliorent concrètement notre qualité de vie.

Regarder tes poissons nager peut calmer ton esprit. Prendre soin de ton hamster, ton lapin ou ton cochon d’Inde peut te redonner un sentiment de but. Monter à cheval peut t’emplir de joie.

« Les animaux simplifient tout », s’enthousiasme Gartner. « Ils ne nous jugent pas, ne nous critiquent pas comme peuvent le faire certains proches. Ils répondent juste à notre besoin profond d’être aimé·e et accepté·e. Et ils le font avec constance. »

Peu importe ton compagnon à poils (ou à nageoires!), chacun d’eux mérite sa place dans ta famille. Ils t’apportent de l’amour, de la paix, du bonheur… et t’aident à paraître — et te sentir — plus jeune.