Doggy Bathroom lance la collection Keith Haring

Cette édition spéciale célèbre l’amour entre l’art, le design, les gens et leurs fidèles compagnons. La marque Doggy Bathroom est ravie d’annoncer sa nouvelle collection Doggy Bathroom x Keith Haring. Cette collection capsule présente les produits les plus vendus de Doggy Bathroom ornés d’une sélection d’œuvres de Keith Haring. Maintenant disponible sur DoggyBathroom.com.

« Le design de Doggy Bathroom a été indispensable pour répondre aux besoins de nos compagnons à quatre pattes ainsi que de leurs propriétaires », a déclaré le président et fondateur Alain Courchesne. « Avec l’ajout des figures les plus célèbres de Haring, cette collection souligne la relation tacite entre l’art et le design et offre aux animaux de compagnie et aux parents un aspect pratique et une expression artistique tout-en-un. »

Au cœur de ces deux disciplines se trouve une collection harmonieusement sélectionnée qui met en lumière la relation tacite entre l’art et le design tout en célébrant l’engagement des humains envers leur meilleur ami. L’esthétique épure de Doggy Bathroom allie l’aspect pratique et la fonctionnalité, répondant ainsi aux besoins des propriétaires d’animaux de compagnie et de leurs fidèles compagnons, tandis que l’œuvre effervescente de Haring apporte vitalité, brillance et une perspective nouvelle aux pièces et accessoires de Doggy Bathroom.

Keith Haring, l’un des jeunes artistes, les plus renommés de son temps, a créé des œuvres en réponse à la culture urbaine de la rue en plein essor dans les années 1980. Aujourd’hui, ses sujets et ses œuvres d’art éclectiques sont visibles sur un large éventail de supports et seront désormais mis en valeur sur une sélection de produits Doggy Bathroom. Un choix de motifs classiques de Haring, dont le chien aboyeur et le cœur emblématique, s’associent pour incarner l’amour et l’amitié partagés entre l’homme et son chien.

En équilibrant les éléments en rouge et noir, la collection Doggy Bathroom x Keith Haring offre une amitié éternelle aussi intemporelle que l’art. Fièrement conçu et fabriqué au Canada, Doggy Bathroom est le seul bac à litière pour chiens destiné aux races miniatures, y compris les mâles qui lèvent la patte, doté de tapis de propreté sur mesure spécialement conçus pour l’application verticale. Les produits Doggy Bathroom sont fabriqués à partir de plastique recyclable et peuvent être utilisés comme dispositif d’apprentissage de la propreté pour les chiots, comme solution saisonnière pour les petites races qui ne supportent pas les conditions météorologiques extrêmes, ou comme alternative lorsque l’accès à l’extérieur est limité. Doggy Bathroom propose également des accessoires, notamment des tapis et des serviettes. La collection Doggy Bathroom x Keith Haring est proposée pour une variété d’accessoires, dont une base rouge ou noire en édition spéciale, des tapis multifonctions et des serviettes pour chiens signée Keith Haring.

À propos de Doggy Bathroom

Doggy Bathroom est la seule solution de bac intérieur pour les petits chiens, y compris les mâles qui lèvent la patte. Le designer montréalais Alain Courchesne a lancé le concept sur Kickstarter après un dévoilement très réussi au SuperZoo Expo à Las Vegas en 2018.

La simplicité et la conception du produit ont suscité l’attention internationale et lui ont valu de remporter le Pet Innovation Award 2021 et le Grand Prix du Design 2021. © Keith Haring Foundation. Licence par Artestar, New York.

INFOS : https://www.doggybathroom.com