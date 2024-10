Boutique Évolution, une nouvelle administration sous le signe de la continuité

Il y a eu d’abord, pour ceux et celles qui s’en souviendront, la boutique Joe Blo, ensuite Stéphane Wilford, son fondateur, l’a déménagée sur Sainte-Catherine est c’est devenu Évolution par Joe Blo. Cette boutique de vêtements pour hommes offre une gamme unique, avec un style européen et beaucoup d’importations d’Italie. Stéphane Wilford a travaillé d’arrache-pied pour fidéliser sa clientèle et habiller même des gens de la colonie artistique. Après 32 ans à la barre du commerce et après la tempête de la pandémie, Stéphane Wilford vend son établissement à un client de longue date en la personne de Dax Giunta qui veillera à faire progresser Évolution.

Des chemises aux souliers, des manteaux aux ceintures et quelques accessoires et bijoux masculins, Évolution peut habiller un homme de la tête aux pieds. Cela a toujours été le cas de vouloir présenter à la clientèle des vêtements originaux et très stylés et colorés.



«Oui, ça fait déjà 32 ans que je tiens la boutique, malheureusement, je me suis retrouvé sans relève. Finalement, j’en parle par ci et par là et Dax [Giunta] a entendu l’appel. Évolution est une institution dans le Village. L’alternative aurait été de fermer la boutique. Cela aurait été vraiment dommage car elle est bien établie, elle a une belle clientèle fidèle. Les clients avaient de la peine lorsque je leur disais qu’il faudrait peut-être mettre la clé sous la porte. Heureusement ici, Dax croit en Évolution, il croit en ce que j’ai voulu faire ici. Je suis bien tombé avec lui, j’ai confiance parce que c’est un client de longue date et qui connaît bien la boutique», explique Stéphane Wilford. «J’ai vu croitre cette boutique dans le Village, c’est un commerce bien établi depuis plus de trente ans, je veux donc garder le même look, le même design, souligne Dax Giunta. Je désire qu’Évolution continue d’avoir du succès. J’ai un certain réseau de clients moi aussi que je peux amener à la boutique. J’aimerais développer de nouvelles choses ici, de tester des choses, etc.»



Dax Giunta n’est pas un nouveau venu dans le milieu du vêtement. Sa famille possédait l’entreprise Tony Tailleur où l’on faisait de tout, des uniformes d’Air Canada et Via Rail en passant par des costumes. «À l’époque, c’était la mode du costume sur mesure pour des avocats, des comptables, des entrepreneurs, etc. J’ai baigné là-dedans durant plusieurs années. La famille gérait plusieurs magasins. Puis, cela a été plus difficile, les productions s’en allaient en Asie, tout changeait dans le milieu, etc., donc mon père a fermé», continue le nouveau propriétaire d’Évolution. Puis, il s’est retrouvé à œuvrer dans le commerce de détail comme Holt Renfrew et d’autres encore. «Puis, je suis allé vers le marché de l’immobilier en tant que courtier, je vendais des condos, j’ai fait ça durant plus d’une douzaine d’années. C’était bien. Puis, la pandémie a frappé et les ventes ont chuté du jour au lendemain dans cette crise-là de l’immobilier. Je me suis dit que c’était peut-être temps de revenir à la mode masculine et c’est là que j’ai entendu que Stéphane cherchait à vendre. Nous avons parlé ensemble et cela s’est très bien passé», poursuit Dax Giunta.



Le tout a été officialisé le 3 septembre dernier. «Ici, nous avons une niche 80% LGBTQ+, c’est un style unique. Beaucoup de touristes viennent dans le Village et découvrent Évolution. Ils nous disent : on aime votre style, pourquoi vous n’ouvrez pas une boutique à New York, à Toronto, à LA (Los Angeles), etc.? C’est déjà assez difficile d’opérer une seule boutique, alors imaginez si on en ouvrirait plusieurs, ce n’est pas possible. J’ai failli fermer en raison du manque de personnel et de relève. Mais tant mieux que les gens nous disent ça, cela veut dire qu’ils apprécient réellement ce que nous avons ici», affirme Stéphane Wilford.



Mais alors pourquoi ne pas créer un site transationnel et vendre en ligne comme plusieurs? Autant l’un que l’autre ne pensent pas que cela serait possible, d’une part, il y a le fait que ce sont des coupes européennes, que c’est mieux de les essayer sur place, «et si cela ne fait pas à la personne, elle doit retourner l’item commandé ?», se questionne Stéphane Wilford pour qui la vente sur internet n’est pas une si bonne option que ça au final. «C’est tout un autre type de gestion la vente en ligne, poursuit Dax Giunta. Souvent, on ne tient que quelques exemplaires d’un chandail, une fois que c’est vendu, il n’y en a plus d’autres. Donc, si quelqu’un achète en ligne et en veut un plus grand, c’est fini, il n’y en a pas. C’est pour cela que la vente en ligne est moins facile lorsqu’on tient des pièces uniques et originales.» C’est une évidence qu’Évolution n’est pas Amazon, on ne tiendra pas plusieurs centaines, sinon des milliers d’items…



Stéphane Wilford ne quitte pas immédiatement, il sera présent pour accueillir la clientèle jusqu’à la période des Fêtes. Il y a déjà deux voyages planifiés en Europe pour présenter à Dax les fournisseurs d’Évolution. «Je veux développer encore plus la marque d’Évolution, la faire grandir et que le style de design puisse continuer», rajoute Dax Giunta.



Alors Stéphane Wilford prendra sa retraite. Que fera-t-il ? «Je ne sais pas encore vraiment, je vais faire du Sodoku, je me suis acheté un chevalet, j’aime la peinture, mais je n’avais jamais le temps d’en faire, je pourrai en profiter. J’aime lire aussi. C’est sûr que je ferai des voyages, même si j’ai assez voyagé pour la boutique. Par contre, je serai toujours disponible pour Dax s’il a besoin de moi. Je suis là pour l’accompagner, je suis heureux, j’ai trouvé la bonne personne», insiste-t-il. «C’est très important de maintenir le lien de confiance avec la clientèle est c’est ce que je vais faire pour Évolution et je suis content que Stéphane soit disponible», de conclure Dax Giunta avec un très large sourire.

INFOS | 1381, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. T. 514-597-2310

https://www.evolutionhomme.com