«Un goût pour la vie» de la Maison d’Hérelle : à votre table le mercredi 17 avril dans 5 restos!

La cinquième édition de l’événement « Un goût pour la Vie / A Taste for Life » se tiendra le mercredi 17 avril, mobilisant une sélection de restaurants à Montréal dans une initiative solidaire. Lors de cette soirée, 25% des recettes générées par ces tablées de choix seront reversées à la Maison d’Hérelle, un organisme dédié à l’accompagnement et à l’hébergement des personnes atteintes du VIH/sida.

Serge Boucher, dramaturge et scénariste ainsi que la Dre Marie-Josée Brouillette, respectivement porte-parole et directrice générale de la Maison d’Hérelle, invitent cordialement le grand public à cette occasion unique de solidarité. Cette soirée se veut un message d’espoir vibrant, adressé à ceux qui en ont le plus besoin.

Parallèlement à cette soirée-bénéfique, une vente aux enchères en ligne sera organisée. Celle-ci mettra en vedette des œuvres à l’encre de Chine de Michel Tremblay, figure emblématique de la culture québécoise. Les amateurs d’art pourront miser sur ces pièces exclusives dès le 29 mars, dont l’intégralité des fonds recueillis sera offerte à la Maison d’Hérelle.

PHOTO : OEUVRE DE MICHEL TREMBLAY

Les enchères resteront ouvertes jusqu’au 17 avril à minuit, accessible sur le site macause.com/herelle.

Parmi les établissements participants à cette noble cause, le restaurant italien Toro Rosso (Le Village), le restaurant français Les Cabotins dans Hochelaga, la caserne à manger Labarake avec son offre culinaire urbaine dans Angus ainsi que le Café Notman du Musée McCord se distinguent. Le Groupe Banque TD contribue également à l’effort en retenant le restaurant St-Hubert dans le Village pour une soirée haute en couleur.

L’objectif financier 2024 est de surpasser 30 000 $. Les convives intéressés peuvent d’ores et déjà consulter la liste des restaurants participants, régulièrement mise à jour, et procéder à leurs réservations sur la plateforme Eventbrite à l’adresse http://bit.ly/atfl2024.

L’événement est rendu possible grâce au soutien généreux du commanditaire Les Pharmacies Martin Duquette, ainsi que des partenaires Groupe Banque TD et le magazine Fugues. Selon Serge Boucher, porte-parole: « Ne voilà-t-il pas l’occasion No. 1 de vous offrir une sortie avec votre ami, votre amante, votre voisin d’à côté avec un sublime Goût pour la vie? Allez et qu’on en finisse avec le VIH/sida.

INFOS | Un goût pour la Vie / A Taste for Life

le mer., 17 avr. 2024 18:00

Eventbrite http://bit.ly/atfl2024