Sauna Carpediem :un nouveau sauna vapeur

La dernière fois qu’on vous parlait du sauna Carpediem, c’était en octobre 2023, on venait d’y terminer une 2e ronde de travaux pour le rendre encore plus agréable et convivial pour la clientèle. C’est que son propriétaire, Christian Aucoin, est un passionné et désire au fil des ans transformer ce sauna afin que l’on puisse retrouver l’ambiance à la fois d’un spa, tout en conservant son aspect sauna et lieu de rencontres pour hommes gais et bisexuels, et ce, en toute sécurité. À quelques minutes du centre-ville de Montréal, sur la Rive-Sud, en passant par les ponts Samuel-de-Champlain ou Jacques-Cartier, le sauna Carpediem vous attend avec tous ses services.

Comme on l’aura compris, le sauna Carpediem offre une variété de services : bain tourbillon, sauna sec, douches, salons de détente, casse-croûte, chambrettes privées, chambres doubles (suites) et un stationnement privé à l’arrière. Si vous avez bien lu ici, je n’ai pas mentionné le sauna vapeur. Pourquoi ? Parce que celui-ci a été entièrement rénové. « En fait, il a été démoli et puis reconstruit carrément, explique Christian Aucoin, qui a acquis ce sauna depuis le 1er mars 2020. C’est le plus gros projet que j’ai entrepris depuis que j’ai pris le sauna, que ce soit en termes de coûts, de matériaux, d’équipes et aussi de fermeture de l’établissement pendant qu’on effectue les travaux. Évidemment, on veut éviter le plus […] possible de fermer l’endroit, mais parfois on n’a pas le choix. Par contre, lorsque les clients voient le résultat, ils sont bien contents.

Un sauna vapeur idyllique

Ce nouveau « hammam » offre une température humide de 43 o C où flottent des parfums d’huile essentielle d’orange et d’eucalyptus. « C’est une vapeur dense, chaude, qui dure 18 h par jour, c’est intense ! On ne s’imagine pas souvent combien c’est différent de refaire une salle de bain, par exemple. Il faut que les matériaux soient résistants, que ce soit étanche le plus […] possible. Ça prend aussi des équipes spécialisées qui connaissent ce genre de travaux. On en a profité pour changer la machine qui produit la vapeur. On a rajouté aussi un éclairage qui change de couleur. Je suis très content », dit Chrisitan Aucoin.

Contrairement à bien des saunas, le Carpediem s’étend sur un seul étage de plus 4 500 pi2. « Quand j’ai pris le sauna, je ne savais pas qu’il y aurait tant de travaux à faire. Mais je trouve que c’est valorisant, c’est excitant autant pour moi, pour le personnel, que pour la clientèle », rajoute-t-il. En ce sens, les grandes chambres ont aussi été rénovées au complet, on y a installé des écrans de 50 po et elles comprennent du nouveau mobilier et une déco toute neuve. « Des idées de rénovations, ce n’est pas ça qui manque, j’en ai encore à court et à long terme », souligne-t-il.

Un massothérapeute

Dans le but d’offrir plus d’occasions de relaxation à la clientèle, le Carpediem a intégré

récemment un service de massothérapie, une journée par semaine. « C’est un masseur qui fait des massages professionnels et non sexuels, insiste Christian Aucoin. Éventuellement, on aimerait que le massage soit disponible quatre ou cinq jours par semaine, mais on verra bien… »

Dépistage confidentiel du VIH

Le propriétaire du sauna aime aussi mentionner qu’il collabore avec la santé publique en

offrant du dépistage confidentiel et gratuit sur place. Des infirmières sont ainsi présentes chaque dernier mardi du mois, en après-midi. On y fait de la prévention au VIH et aux ITSS (infections transmissibles par le sexe et par le sang). Certains vaccins ITSS peuvent également être administrés sur place. « Nous avons l’entière collaboration du CIUSSS ici. On peut donner des informations sur les pratiques sexuelles à risque ou non », poursuit Christian Aucoin.

Avec les nombreux services, avec la propreté des lieux, avec un personnel avenant et de beaux décors, « il est plus agréable de socialiser ici, de relaxer et de rencontrer d’autres hommes. Je ne désire pas retirer cet aspect de rencontres parce que cela fournit un endroit sécuritaire pour des hommes gais et bisexuels. Je veux simplement en faire un bel espace ressemblant à un spa et que la clientèle soit la plus heureuse […] possible », conclut-il.

L’expression « carpe diem », qui provient de l’une des œuvres du poète romain Horace, signifie « cueille le jour présent » ou, adapté au langage moderne, plus simplement, « vivre le moment présent » ou profiter du moment présent. Anciennement connu sous le nom de Sauna 3481, cet établissement, situé à Saint-Hubert, a été fondé en 1999 et a subi une cure de jouvence afin de mieux refléter les aspirations et la philosophie de son nouveau propriétaire.

INFOS | Sauna Carpediem, 3481, montée Saint-Hubert, Longueuil

https://www.saunacarpediem.com | Tél. : 450-462-3481