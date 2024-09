Le nouveau décor du resto Othym, signé Clairoux Design

L’excellent restaurant O’Thym, situé depuis 2004 sur le boul de Maisonneuve près d’Atateken, fera peau neuve et déménagera prochainement rue Atateken, au Sud-De Sainte-Catherine Est dans un tout nouvel écrin entièrement repense et 1500pi2 plus grand. Il gagnera ainsi environ 1500 pi2. Le décor a été confié à Clairoux Design, lui aussi logé sur Atateken. La sobriété et la simplicité ont été des mots d’ordre ici parce que « la vedette, c’est l’assiette » ! Ce resto est en effet réputé pour ses produits livrés par des maraîchers locaux et des fruits et légumes de saison. C’est le 5 octobre prochain que la fidèle clientèle pourra découvrir le nouveau Othym.



« Établi au cœur du Village, sous la direction de notre chef Noé Lainesse et de son associé en salle Kevin Duguay, nous offrons une gastronomie saine et responsable avec un approvisionnement strictement local, dans une ambiance décontractée », peut-on lire sur le site du resto Othym. Cette toute petite phrase dit tout et en dit long sur ce qu’est l’essence du Othym.



« C’est dans cet esprit-là qu’on a travaillé pour le nouveau décor, parce que pour nous, ce qui est important ce sont les produits locaux, ce qui est la vedette, c’est l’assiette ! Donc, on a travaillé dans la sobriété et pour une belle ambiance », explique Frédric Clairoux, designer, fondateur et propriétaire de Clairoux Design.

De deux locaux adjacents, on en a fait un seul pour offrir plus d’espace et presque deux ambiances également. « Ils pourront recevoir de plus grands groupes maintenant dans une partie, alors que des gens en couple ou en duos ou un peu plus pourront continuer à discuter sans qu’ils ressentent trop de bruit », poursuit le sympathique Frédric Clairoux. « On pourra y asseoir facilement 60 personnes maintenant y compris au bar, ce qu’il n’y avait pas auparavant, et la clientèle pourra ainsi voir les gens en cuisine préparer les plats. On retrouvera une certaine proximité avec les cuisiniers et les produits », dit Barbara Guilbart, designer et chargée de projet pour le Othym.

« Ce sera un espace lumineux », indique Frédric Clairoux. Du bois, des briques, des teintes sobres, on a essayé de rester le plus simple possible tout en offrant « le plus de réconfort possible » !

Dans le même esprit que le restaurant qui se veut environnementalement responsable, plusieurs choses ont été ici récupérées. « On s’est servi des briques récupérées des murs démolis pour habiller le devant du bar, continue Barbara Guilbart. L’ardoise qui était dans le resto a été réutilisée pour le comptoir du bar. On a suivi cette idée pour plusieurs éléments. » « La banquette a été déplacée au nouvel endroit et a été allongée pour accommoder plus de clientèle. Il y a un souci ici que les gens ne soient pas dépaysés et retrouvent une certaine continuité avec l’ancien local, tout en sachant bien que c’est un espace complètement rénové et redécoré », poursuit Frédric Clairoux.

Bien entendu, comme il y a des résidents au-dessus du restaurant, on a pris les précautions nécessaires afin d’insonoriser au maximum le plafond pour éviter de déranger le voisinage.

« Si on compare à d’autres restaurants, ici on joue avec la lumière : un jeu d’ombre et de luminosité, on désire créer un sentiment de confort, de sérénité, pour passer toute une belle soirée en mangeant des aliments frais et locaux », dit Frédric Clairoux. La lumière est importante dans le sens que l’on a presque une salle d’été et une autre d’hiver : la luminosité chaude estivale et franche dans une partie et une salle plus intimiste à la luminosité plus contrastée

Mais on n’a pas fait que veiller à un beau décor à l’intérieur. « Nous avons voulu respecter l’enveloppe du bâtiment, on n’a pas voulu le dénaturer, on a donc effectué des travaux dans le sens de l’amélioration de la devanture du restaurant », rajoute Barbara Guilbart.

Ce qui est remarquable ici, c’est justement la grande et exceptionnelle collaboration du propriétaire de l’édifice, Pascal Lefebvre (le propriétaire du bar Normandie également). « Il y a chez lui un désir, une volonté de voir Atateken réussir comme artère commerciale, souligne Frédric Clairoux. Il a facilité beaucoup de choses pour nous. Ce sera un très beau lieu pour cette rue-là, cela va amener une nouvelle clientèle au restaurant en plus de sa clientèle fidèle [qui l’a soutenu durant les dures années de la pandémie]. »



« On a fait très attention de ne pas être à la mode, de conclure Frédric Clairoux. C’est une ligne contemporaine, mais dans un esprit classique de sobriété et de continuité de ce qui existe déjà ! »

INFOS | https://www.othym.com