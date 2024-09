La Fierté 2SLGBTQIA+ arrive dans l’Ouest de l’Île

Le Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île est fier d’organiser la première célébration de la fierté dans l’Ouest-de-l’Île.

En collaboration avec plusieurs partenaires communautaires, le Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île tiendra la toute première célébration de la Fierté de l’Ouest-de-l’Île, le samedi 14 septembre 2024, au parc Edgewater, à Pointe-Claire, au Québec. La Fierté de l’Ouest-de-l’Île se déroulera de 10 h à 17 h et comprendra à la fois une foire communautaire et une scène principale d’activités. À la foire communautaire, les participants trouveront des dizaines d’organismes communautaires, de vendeurs et d’artisans indépendants, et la scène principale présentera des programmes pour enfants, des panels et des performances de talents locaux. Toutes ces activités sont gratuites et il y aura sûrement quelque chose pour tout le monde à la Fierté de l’Ouest-de-l’Île.« La Fierté de l’Ouest-de-l’Île vise à célébrer notre communauté locale et à unifier la communauté dans l’amour et le soutien envers nos amis, notre famille et nos voisins 2SLGBTQJA+. C’est un monde de plus en plus effrayant pour beaucoup de personnes queer avec tout ce qui se passe socialement et politiquement, et il est donc important que nous créions des espaces intentionnels localement pour célébrer et élever la communauté 2SLGBTQIA+ ici dans l’Ouest-de-l’Île », déclare David Hawkins, directeur général, LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île. « La Fierté du Centre West Island est rendue possible grâce aux contributions de plusieurs organismes, dont le Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île / West Island LGBTQ2+ Centre, le Centre de ressources communautaires (CRC) de l’Ouest-de-l’Île, Equipe Entreprises, Projet Nuances, Perspectives Communautaire Sante Mentale (PCSM) et Overture with the Arts.

Apprenez-en davantage sur https://www.lgbtq2centre.com/west-island-pride.html

Le Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île a été fondé en 2011 dans le but de combler un manque de services pour les personnes 2SLGBTQIA+ dans l’Ouest-de-l’Île. Le Centre héberge actuellement six (6) programmes en interne qui soutiennent directement des centaines de personnes chaque année et fournissent des services éducatifs à des milliers d’autres.

Apprenez-en davantage sur le Centre au www.lgbtq2centre.com ou suivez le Centre à @LGBTQ2_Centre sur Instagram.