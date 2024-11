Argyle vintage bru

Argyle Winery, AVA Willamette Valley (Oregon,USA) 2018

Code SAQ : 14381342 | 39$

Il était passé sur mon radar l’an dernier, et cette année, je me devais de vous en parler. C’est une très belle découverte que ce mousseux de la Côte Ouest composé des cépages traditionnels utilisés pour le champagne. Le nez est tout de suite accrocheur, avec ses notes de poire et de lime, et une touche de croissant. La bouche est super équilibrée entre le fruit et la fraîcheur. Il y a même une certaine trame de tannins. La finale alterne entre une sensation d’amertume et une de salinité. Original et fort bien fait.