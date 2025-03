Rita Baga réalise enfin son rêve !

Clairement, Rita Baga (et son alter-égo Jean-François Guevremont, derrière le maquillage) a conquis le public et la critique lors de la première médiatique du spectacle Spraynet – un véritable party hommage aux années 80 ! –, présenté mercredi dans un Olympia plein à craquer.

Le rêve que chérissait Rita Baga depuis plus de 20 ans se réalise enfin aussi avec la parution d’un premier album de chansons originales : FLASH.

La flamboyante drag-queen, maintes fois proclamée reine de Montréal et désormais célébrité internationale, démontre à travers les onze pièces qui composent FLASH toute l’étendue de son talent, révélant une autre facette d’elle-même : celle d’une autrice-compositrice inspirée et d’une interprète épatante, à la voix puissante, que plusieurs ont d’ailleurs récemment découverte à Zénith ou encore à Chanteurs masqués l’an dernier !

L’album FLASH évoque de nombreux thèmes chers à l’artiste, parmi lesquels l’identité, l’importance de vivre ses rêves, l’amour et les relations interpersonnelles, la dualité ou encore la Fierté. Elle aborde aussi l’affirmation de soi, comme dans le nouvel extrait qu’elle lance aujourd’hui : Comme ça me chante. Enregistrée au mythique studio Piccolo avec le formidable ensemble vocal Extravaganza, un chœur de 40 personnes fièrement issues de toutes les diversités, cette chanson exprime le désir de se réaliser par l’art et d’être libre de le faire à sa façon ! Rita Baga a passé les derniers mois en studio afin de concocter un disque, créé avec la collaboration amicale de son fidèle acolyte Maxime Landry, aux sonorités électro-pop énergiques qui ont fait la renommée des années 80, sa décennie de prédilection. Et pour mener à bien ce grand projet, Rita, qui signe ou cosigne la majorité des titres de l’album, s’est entourée de divers allié.e.s artistiques dont Laurence Nerbonne, Claude Bégin, Amay Laoni, Étienne Chagnon, Maxime Proulx et LaRude sans oublier MUSTII artiste bruxellois de grande renommée avec qui Rita interprète en duo la chanson Quelque part.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR L’ALBUM FLASH

RITABAGA.CA