FIOL EXTRA DRY

3GP SRL, DOP PROSECCO (VÉNÉTIE, ITALIE)

Code SAQ : 13999333 | 19,05$

Quel plaisir de revisiter un classique et de voir que la qualité est toujours au rendez-vous. C’est un bien agréable compagnon de brunch, qui sent bon la pomme et les fleurs blanches, avec même un petit air de miel. La bouche est tendre, bien fruitée et fraîche. Ce n’est pas le plus sec des proseccos, mais c’est bien équilibré. Et son 11 % d’alcool le rend parfait pour un repas de Pâques… ou de cabane à sucre. Et il fera un mimosa vraiment pas piqué des vers.