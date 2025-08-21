La Floride veut retirer les passages piéton aux couleurs de la Fierté «par tous les moyens nécessaires»

Le ministère des Transports de la Floride (FDOT), qui agit sous la gouverne du républicain Ron DeSantis, a annoncé son intention de retirer le passage piéton aux couleurs de la Fierté de la ville « par tous les moyens nécessaires ». DeSantis, qui mène depuis plusieurs années une croisade contre ce qu’il qualifie de mouvance « woke » et qui a déjà affirmé que la Floride était l’endroit « où les initiatives en matière de diversité viennent mourir », semble déterminé à effacer toute visibilité LGBTQ+ dans l’État.

La résistance de Delray Beach

La ville de Delray Beach avait pourtant voté en faveur du maintien du passage piéton arc-en-ciel, défiant ainsi l’administration DeSantis. Cette décision suivait un discours passionné du vice-maire Rob Long, qui avait aussi souligné que le FDOT n’avait émis aucune lettre officielle d’exécution, ni proposé de relocaliser l’intersection si elle venait à être détruite.

Le FDOT a désormais écrit au directeur municipal de Delray Beach, Terrance Moore, exigeant que le passage soit retiré d’ici le 3 septembre. Faute de quoi, « le ministère des Transports de la Floride procédera lui-même au retrait par tous les moyens nécessaires, sans autre avis ».

Selon LGBTQ Nation, la lettre précise également que l’État facturerait à la ville les coûts liés au retrait et pourrait retenir certains fonds publics si elle ne se conforme pas à la directive.

« Les symboles comptent »

Dans un communiqué, le directeur municipal Moore a déclaré : « Comme plusieurs autres municipalités de Floride, la ville de Delray Beach est tenue de rendre l’intersection conforme aux normes de sécurité publique. Ces travaux devraient commencer dans les prochains jours. »

Pour sa part, Rob Long a dénoncé une manœuvre politique déguisée en prétexte de sécurité routière :

« Soyons honnêtes. Tout le monde sait que ce n’est pas une question de circulation. C’est politique. C’est une nouvelle étape dans cette guerre culturelle où les symboles d’inclusion sont ciblés précisément parce qu’ils représentent l’acceptation. C’est une tentative d’effacer la visibilité des personnes LGBTQ+ au moment même où leurs droits sont de nouveau menacés. »

Il a ajouté : « Les symboles comptent. Ils disent à nos résidents, à nos visiteurs, et surtout à nos jeunes qu’ils sont vus, qu’ils ont de la valeur et qu’ils sont en sécurité ici. Retirer notre intersection arc-en-ciel sans l’appui du conseil municipal et sans plan pour préserver ce symbole ailleurs envoie le mauvais message, au pire moment. »