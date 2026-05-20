ECHO : sous le Grand Chapiteau, la magie opère encore

Il y a toujours quelque chose de particulier lorsqu’un spectacle du Cirque du Soleil revient à Montréal. Encore davantage lorsqu’il s’agit d’une création née ici avant de partir conquérir le reste du monde. Après une vaste tournée internationale, ECHO retrouve le Grand Chapiteau du Vieux-Port cet été avec cette même ambition qui a toujours fait la réputation du Cirque : provoquer l’émerveillement, certes, mais aussi proposer une véritable expérience visuelle et émotionnelle. Et avec ECHO, le pari est largement réussi.

Mis en scène par Mukhtar Omar Sharif Mukhtar — qu’on connaît notamment pour son travail avec le Cirque du Soleil sur Kurios et Luzia —, le spectacle pousse encore plus loin cette volonté d’intégrer la narration, les nouvelles technologies et l’acrobatie dans une proposition cohérente et spectaculaire. La création bénéficie également du travail de scénographie et direction de création de Chantal Tremblay ainsi que d’une impressionnante équipe multidisciplinaire réunissant concepteurs visuels, chorégraphes, musiciens et acrobates venus des quatre coins du monde. Le résultat est un spectacle d’une fluidité remarquable, où chaque tableau semble glisser naturellement vers le suivant.

Au cœur de ECHO, il y a Future, une jeune femme guidée par la curiosité et le désir de

comprendre le monde qui l’entoure. Accompagnée de son chien Ewai, elle traverse un univers en perpétuelle transformation où la nature, les animaux et les humains cherchent un nouvel équilibre. Dit comme cela, le propos pourrait sembler naïf.

Pourtant, le Cirque du Soleil évite habilement le piège du discours écologique moralisateur pour privilégier l’émotion, la poésie et la sensation. L’un des éléments les plus frappants demeure cet immense cube central qui domine la scène. Tour à tour écran de projection, structure acrobatique, sculpture mouvante ou métaphore d’un monde à reconstruire, cet élément scénographique devient pratiquement un personnage à part entière. Grâce aux projections vidéo, aux éclairages et aux effets numériques, le cube transforme constamment l’espace et donne parfois l’impression d’assister à un spectacle immersif à mi-chemin entre la performance circassienne et l’installation artistique. Visuellement, ECHO est probablement l’un des spectacles les plus sophistiqués du Cirque du Soleil depuis plusieurs années. Mais malgré cet arsenal technologique impressionnant, l’humain reste au centre de tout. Ce sont les artistes qui imposent véritablement le rythme du spectacle. Et quels artistes.

Le numéro de trapèze figure parmi les moments les plus saisissants de la soirée. Suspendus à plusieurs mètres du sol, les interprètes exécutent des figures d’une précision vertigineuse dans une séquence où la beauté des mouvements rivalise avec le danger bien réel de l’exercice. Le public retient littéralement son souffle. Les numéros de sangles aériennes, de balançoire coréenne et de jonglerie repoussent eux aussi les limites physiques avec une élégance constante. Contrairement à certaines productions qui accumulent les performances sans véritable cohésion, ECHO réussit à intégrer les prouesses acrobatiques dans une narration organique où chaque discipline semble avoir une fonction dramatique.

La musique joue également un rôle central dans cette immersion. La trame sonore originale mélange habilement envolées orchestrales, textures électroniques et voix aériennes dans une partition qui accompagne les transitions avec beaucoup de finesse. Certaines séquences atteignent même une dimension presque hypnotique tant l’image, le mouvement et le son fusionnent harmonieusement. Les costumes méritent aussi une mention particulière.

Plus contemporains que les créations flamboyantes et baroques des premières années du Cirque du Soleil, ils empruntent ici autant au biomorphisme qu’à une certaine esthétique futuriste. Les matières évoquent parfois le papier, les plumes, les écorces ou les textures animales dans une palette de couleurs qui évolue constamment selon les tableaux.

Mais au-delà de la virtuosité technique, ECHO séduit surtout par son ton profondément humain. Le spectacle parle de coexistence, d’écoute et de transformation sans jamais devenir lourdement démonstratif. Il y a dans cette création une volonté manifeste de réintroduire une forme de douceur dans un monde souvent dominé par le cynisme et la brutalité.

Et cette douceur n’empêche jamais le spectacle d’être grandiose, d’autant plus que cette création apparaît comme une affirmation éclatante de la capacité du Cirque du Soleil à se renouveler tout en restant fidèle à son ADN artistique.

Il faut dire qu’il existe encore peu d’expériences scéniques capables de provoquer un sentiment collectif d’émerveillement avec une telle efficacité. Pendant plus de deux heures, ECHO nous invite à suspendre le réel pour plonger dans un univers où les corps défient la gravité et où la beauté demeure possible. Dans une époque saturée d’images numériques et de contenus éphémères, cette capacité à créer du vrai vertige — physique, émotionnel et esthétique — devient peut-être l’un des plus grands luxes du spectacle vivant.

INFOS | ECHO, Cirque du Soleil. Sous le Grand Chapiteau, Vieux-Port de Montréal.

Du 21 mai au 31 juillet 2026. https://www.cirquedusoleil.com