Entre nostalgie, fierté et célébration de la diversité, la chorale Gay and Grey Montréal poursuit son aventure musicale avec un spectacle qui promet d’être aussi festif qu’émouvant. En effet, l’ensemble vocal proposera, en juin prochain, une soirée où grands succès des décennies passées, chant choral et ambiance dansante se rencontreront dans un même élan de joie et de partage.

Fondée en janvier 2025, la chorale Gay and Grey Montréal regroupe principalement des hommes de 50 ans et plus issus de la communauté gaie anglophone de Montréal. Alfred Lagrenade — chanteur, enseignant et directeur artistique de la chorale Feminae Mundi — met son talent artistique au service de la direction de la chorale.

Depuis sa fondation, le groupe a donné plusieurs prestations, dont un concert à l’église Trinity United le 20 octobre 2025. La chorale y a présenté un répertoire très varié, comprenant des pièces telles que Les Uns contre les autres, Seasons of Love, If You Were Gay, Over the Rainbow, ainsi que des œuvres de compositeurs gais, dont At the River d’Aaron Copland. L’ensemble vocal a également été invité à participer à un service commémoratif à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, à l’église St. James United, le 30 novembre 2025.

La chorale Gay and Grey Montréal se produira au cabaret Le Balcon (rue Sainte-Catherine Ouest), le 15 juin 2026. Ce concert ambitieux et inédit réunira le chant choral et la musique du DJ Urses. Il s’agira d’une soirée festive mettant en vedette de la musique des années 1960 à 1990, où les spectateurs pourront entonner des mélodies connues et danser sur les succès de ces décennies. L’occasion sera belle de célébrer la communauté, la diversité et le pouvoir de la musique dans un cadre inoubliable.

INFOS | récital A Musical Odyssey – Where the Past Meets the Present, le 15 juin 2026 à 19 h 30, au cabaret Le Balcon, 463, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal.

Billets : 20 $ en prévente en ligne et 25 $ à la porte. Tarif spécial pour les membres disponible.

E. : [email protected] | https://www.ggmtl.com/