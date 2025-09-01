Alma Negra M Blend

A. Bartholomaus – E. Catena, vino de mesa (Mendoza, Argentine) 2021

Code SAQ : 11156895 — 22,85 $

C’est un assemblage de malbec et de bonarda qui donne cette couleur sombre et mystérieuse à ce vin rouge qui séduit et se dévoile peu à peu dans votre verre. Des raisins qui viennent de Vista Flores, une région viticole de montagne, qui est réputée pour sa qualité exceptionnelle. Des grands producteurs de Bordeaux sont venus y construire des domaines. Ca donne un vin très fruits noirs, avec un petit côté balsamique et très terrien. C’est corsé mais très harmonieux, comme un riche velours. Et il y a beaucoup de persistance, promettant encore de belles années devant lui. Il a accompagné avec beaucoup de succès des grillades de bœuf, et de chorizo, chez Mado. Et avec des champignons farcis et gratinés, il risque de vous faire glousser de plaisir, le coquin.