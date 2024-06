PINOT GRIGIO

HENRY OF PELHAM, VQA PÉNINSULE DU NIAGARA (ONTARIO) 2021

Code SAQ : 15179218 • 17$

Tiens, pour célébrer le Canada, je vous suggère de découvrir ce pinot gris de viticulture raisonnée de notre province voisine. J’ai trouvé son nez estival, avec des notes de melon d’eau et doucement herbacées. Sa bouche est tendrement fruitée et ronde, avec une touche minérale et une aimable acidité, en finale. Servi frais, c’est un bon apéro, mais il aime bien jouer avec la nourriture, comme un ceviche, un schnitzel avec citron et fines herbes, ou un filet de porc à l’érable.