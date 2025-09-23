L’Orchestre classique de Montréal présente ses trois premiers concerts

L’Orchestre classique de Montréal (OCM) poursuit sa 86e saison avec une programmation classique et éclectique qui met en lumière les cultures des Premières Nations, la valse viennoise et les rythmes ensoleillés de l’Amérique latine.

Le dimanche 5 octobre à 15h à la Maison symphonique, le nouveau directeur musical de l’OCM, Andrei Feher, dirigera Mosaïque autochtone : St-Gelais, Montour & Derksen. La soprano innue Élisabeth St-Gelais, la violoniste mohawk Tara-Louise Montour et la violoncelliste crie Cris Derksenseront réunies pour un programme unique, enrichi par les projections visuelles de l’artiste oneida Alanah Jewell Morningstar. La soirée marquera la première québécoise de Spider Being, œuvre de Cris Derksen, et avec la présentation de la majestueuse Symphonie « Jupiter » de Mozart.

Le vendredi 24 octobre à 19h30 à la salle Pierre-Mercure, l’OCM propose une Soirée d’opérettes viennoises : 200 ans de J. Strauss II. Sous la direction de Simon Rivard, l’orchestre collabore avec la Société autrichienne de Montréal et l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Quatre jeunes chanteurs de l’Atelier – Odile Portugais (soprano), Tessa Fackelmann (mezzo-soprano), Colin Mackey (baryton) et Jamal Al Titi (baryton) – interpréteront les plus grands airs de Strauss et feront revivre l’élégance festive des salons viennois.

Le jeudi 20 novembre à 19h30, toujours à la salle Pierre-Mercure, l’OCM transportera son public en Amérique du Sud avec Sabor Latino, sous la baguette de Jean-Marie Zeitouni. En collaboration avec le Consulat général d’Argentine à Montréal, ce concert mettra à l’honneur deux artistes remarquables : le guitariste Adam Cicchillitti et le bandonéoniste Denis Plante. Ensemble, ils insuffleront toute la passion et la chaleur des musiques latines dans un programme aussi raffiné qu’énergique. Avec ces trois premiers rendez-vous, l’Orchestre classique de Montréal confirme son désir de faire dialoguer les cultures et de proposer au public des expériences musicales riches et diversifiées.

INFOS | Les billets sont disponibles sur https://orchestre.ca