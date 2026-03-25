Sinatra Symphonique poursuit sa tournée à travers le Québec

Le souvenir de la première montréalaise de Sinatra Symphonique à la Salle Wilfrid-Pelletier, présentée en février dernier, reste bien vivant. Devant une salle comble, l’Orchestre FILMharmonique y a livré une prestation grandiose, alliant l’élégance du répertoire de Frank Sinatra à la puissance d’un orchestre symphonique. Une soirée saluée par le public comme par la critique — et marquée, en filigrane, par l’émergence d’une voix à surveiller : celle de Sam Champagne.

Sous la direction du chef Francis Choinière, les grands classiques du crooner — Fly Me to the Moon,

My Way, New York, New York ou encore Strangers in the Night — ont pris une ampleur renouvelée grâce à des arrangements riches et soignés. Sur scène, Marc Hervieux a porté avec assurance ce répertoire mythique, déployant une voix puissante et généreuse fidèle à sa réputation. À ses côtés, la jeune Mia Tinayre, révélée à Star Académie, a confirmé son aisance et son charisme dans un contexte de grande envergure. Au cœur de cette distribution bien rodée, Sam Champagne s’est distingué avec une présence tout aussi marquante. Le ténor, reconnu pour la précision de son intonation et la finesse de son phrasé, a su imposer sa signature sans éclat superflu. Là où le spectacle joue sur le faste et la nostalgie, Champagne privilégie la nuance, offrant des interventions empreintes de délicatesse et de contrôle. Une approche qui séduit.

Cette visibilité sur une scène prestigieuse coïncide avec un autre moment charnière pour l’artiste. Depuis sa participation remarquée aux auditions à l’aveugle de La Voix, où il a convaincu trois coachs grâce à une interprétation habitée de La Quête de Jacques Brel, Sam Champagne gagne en notoriété auprès du grand public. Son intégration à l’équipe de Corneille laisse entrevoir une évolution artistique qui pourrait bien élargir encore davantage son registre. Cette double présence — à la fois dans un cadre symphonique exigeant et dans une compétition télévisuelle populaire — témoigne d’une polyvalence encore rare. Champagne navigue avec aisance entre les codes, brouillant les frontières entre musique classique et chanson, sans jamais compromettre la rigueur de son approche. Le succès de Sinatra Symphonique repose également sur la vision de l’Orchestre FILMharmonique, qui confirme son rôle clé dans la démocratisation de la musique orchestrale au Canada. Habitué aux ciné-concerts et aux collaborations d’envergure, l’ensemble signe ici un spectacle qui conjugue accessibilité et

exigence artistique.

Alors que la tournée se déploie encore dans plusieurs villes — dont Montréal en avril, puis Québec, Sherbrooke et Gatineau —, Sinatra Symphonique continue d’attirer un public varié, curieux de

redécouvrir ce répertoire emblématique dans un écrin renouvelé. Et pour plusieurs, ce sera aussi l’occasion de découvrir — ou de revoir — Sam Champagne, dont la trajectoire ascendante s’impose de plus en plus clairement. Car si le spectacle célèbre une icône du passé, il met aussi en lumière les voix de demain. Et celle de Sam Champagne résonne déjà avec une assurance tranquille.

INFOS | À partir du 17 avril, Sam Champagne sera du spectacle Sinatra symphonique,

avec Marc Hervieux et Mia Tinayre, qui seront accompagnés par l’Orchestre FILMharmonique, dirigé par Francis Choinière. Pour vous procurer des billets pour ce spectacle qui sera en tournée au moins jusqu’en février 2026, visitez le

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