Prêt-à-boire Keplerita Chili Mango

Distillerie Kepler (Appalaches, Québec)

Code SAQ : 15455542 / 4 canettes de 355 ml — 15,80 $

Un prêt a boire qui ne fait pas l’unanimité! En fait, il a son lot de critiques tièdes sur SAQ.com, mais moi, j’aimerais lui donner une p’tite chance. Si vous aimez la téquila et la mangue, c’est pas mal ce qu’on retrouve dans la cannette. J’aime ses arômes de mangues un peu épicés, un peu piquants, et légèrement fumés, et il m’a paru moins sucré que bien d’autres produits dans cette catégorie populaire. Un prêt à boire automnal, parfait au retour d’une promenade en forêt, ou d’un après-midi à faire les courses. Et le design de la canette est aussi coloré que divertissant. Partez à l’aventure avec ce boire à la personnalité spéciale.