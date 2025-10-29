Vendredi, 31 octobre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsKeplerita Chili Mango
    Alcools

    Keplerita Chili Mango

    Prêt-à-boire Keplerita Chili Mango
    Distillerie Kepler (Appalaches, Québec)
    Code SAQ : 15455542 / 4 canettes de 355 ml — 15,80 $

    Un prêt a boire qui ne fait pas l’unanimité! En fait, il a son lot de critiques tièdes sur SAQ.com, mais moi, j’aimerais lui donner une p’tite chance. Si vous aimez la téquila et la mangue, c’est pas mal ce qu’on retrouve dans la cannette. J’aime ses arômes de mangues un peu épicés, un peu piquants, et légèrement fumés, et il m’a paru moins sucré que bien d’autres produits dans cette catégorie populaire. Un prêt à boire automnal, parfait au retour d’une promenade en forêt, ou d’un après-midi à faire les courses. Et le design de la canette est aussi coloré que divertissant. Partez à l’aventure avec ce boire à la personnalité spéciale.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Bar Le Diamant Rouge

    Maspalomas