Grüner Veltliner

Biokult, Qualitätswein (Niederösterreich, Autriche) 2023

Code SAQ : 14905388 / 17,75$

Hmm, le beau g.v. bio estival que voilà ! Un exemple assez expressif de ce que donne ce cépage blanc. Ça caresse les narines avec des notes de pomme verte, de raisin vert et de poivre blanc. En bouche, c’est un camaïeu de jaune et de vert qui danse sur la langue. C’est tout en douceur et plein de pep, en même temps. Ça me fait penser un peu à la vinaigrette déesse verte ! Et l’acidité finale apporte une ravissante vaguelette de fraîcheur qui s’épanouit dans la gorge. Un apéro de champion, mais je le verrais aussi en compagnie de craquelins avec fromage de chèvre, ou peut-être des spaghetti alle vongole ! Pour le prix, on en a amplement pour son argent.