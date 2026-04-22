Sauvignon blanc Delownay

Joel Delaunay (vin de France)

Code SAQ : 15562321 / 17,65 $

C’est un sauvignon blanc à 8 % d’alcool, donc qui peut s’avérer un choix judicieux si on reçoit la famille ou les ami.e.s. Ça fait un apéro très sympathique, mais il pourra aussi accompagner certains plats typiques d’un brunch du dimanche, comme le jambon à l’ananas ! Ou encore cela peut être un bon choix pour la saison du crabe ou du homard. Ce n’est pas marqué agressivement comme sauvignon blanc. Son nez est assez charmeur, pas du tout litière de chat. Je lui ai même trouvé un petit air de riesling et de chenin blanc, avec des notes de citron et de chèvrefeuille. Ce n’est pas une bombe aromatique en bouche, mais pour un léger en alcool, il a quand même une certaine structure. Pour 17,65 $, on a au moins l’impression de boire du vin et pas juste du jus de raisin.