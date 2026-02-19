Zurich lance un projet inédit de résidence pour aîné.e.s LGBTQ+

La Ville de Zurich a annoncé la création d’un immeuble destiné spécifiquement aux personnes âgées LGBTQIA+, une première en Suisse. Développé en partenariat avec l’association locale QueerAltern, le projet vise à offrir un milieu de vie inclusif et sécurisant à des aîné·es qui craignent encore, dans les structures traditionnelles, de devoir dissimuler leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

L’immeuble comprendra des appartements adaptés au vieillissement ainsi que des services de soins intégrés. Au-delà de l’aspect résidentiel, l’initiative entend garantir un environnement où les réalités LGBTQIA+ sont reconnues explicitement et respectées au quotidien.

Une vulnérabilité documentée

Plusieurs études internationales soulignent la vulnérabilité particulière des personnes LGBTQIA+ âgées. Les travaux du Williams Institute indiquent qu’elles sont davantage exposées à l’isolement social, à l’insécurité financière et aux problèmes de santé mentale que leurs pairs hétérosexuels et cisgenres. Nombre d’entre elles ont traversé des décennies marquées par la stigmatisation, voire la criminalisation, et portent encore les effets d’un stress minoritaire accumulé au fil des ans.

Dans les établissements pour aînés plus traditionnels, la crainte de « retourner dans le placard » demeure bien réelle. Certaines personnes préfèrent retarder leur admission en résidence plutôt que de risquer des attitudes hostiles, des propos déplacés ou un manque de compréhension de la part du personnel ou des autres résidents. Cette appréhension peut entraîner un renoncement aux soins ou accentuer l’isolement.

Créer un espace sécurisant

Le projet zurichois entend répondre à ces préoccupations en misant sur un cadre favorisant à la fois l’autonomie et le lien social. Les espaces communs seront conçus pour encourager les échanges entre résidents, et le personnel bénéficiera d’une formation adaptée aux enjeux spécifiques du vieillissement LGBTQIA+.

Si la Suisse a légalisé le mariage pour tous en 2022, la question du vieillissement des personnes LGBTQIA+ demeure encore peu visible dans le débat public. Or, à mesure que les générations ayant connu la répression et l’exclusion avancent en âge, les besoins deviennent plus pressants.

En lançant cette initiative, Zurich affirme qu’avancer en âge ne devrait pas signifier renoncer à être soi-même. Pour les organisations LGBTQIA+, le défi sera désormais d’étendre ce modèle à d’autres villes, afin que la dignité et la sécurité des personnes âgées ne reposent plus sur des exceptions