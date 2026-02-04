Conseils: « J’ai 61 ans et je ne trouve pas de partenaires de mon âge »

J’ai 61 ans, je suis sexuellement actif et je suis attiré par les hommes de mon âge ou plus vieux. Pourtant, dans les saunas ou sur les applis de rencontre, je me fais souvent ignorer par des gars de ma génération, ou alors je deviens un choix secondaire.

Plusieurs préfèrent courir après des hommes plus jeunes — et certains de ces jeunes s’intéressent à moi, mais ce n’est pas réciproque. Je trouve ça frustrant et difficile à comprendre. Avez-vous des conseils ?

La réponse

Ta déception est totalement légitime. Ce que tu décris, beaucoup d’hommes gais de ton âge le vivent. Dans les saunas, sur Grindr, Gay411, Scruff ou même Tinder, la mise en valeur de la jeunesse est omniprésente. On la retrouve aussi dans les médias, la pub et sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas toi qui fais quelque chose de travers : c’est un reflet d’une réalité sociale où l’âgisme et la valorisation des corps jeunes dominent.

Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour toi, ni que tu ne trouveras pas des hommes de ton âge qui recherchent la même chose que toi.

Quelques pistes pour toi

Affirme-toi tel que tu es : la confiance et l’authenticité attirent les bonnes personnes. Quand tu te présentes avec fierté, ça se ressent. Fréquente des espaces où tu te sens bien : au-delà des applis et des saunas, il existe d’autres lieux où les rencontres se font plus naturellement — activités communautaires, événements culturels LGBTQ+, groupes sociaux comme Les Gais de 50 ans et plus (Montréal) ou des associations locales.

Explore les communautés d’affinités : le milieu gai est vaste — ours, daddies, cuir/BDSM, etc. Certains groupes mettent justement de l’avant les hommes matures et les relations entre pairs. Miser sur la connexion avant tout : si les applis semblent centrées sur le sexe rapide, tu peux orienter tes interactions autrement. Prendre le temps de discuter, d’initier toi-même la conversation ou de préciser ce que tu cherches peut ouvrir la porte à des rencontres plus enrichissantes.

Varie tes contextes : les rencontres ne se limitent pas aux saunas ou aux applis. Ça peut aussi être en voyage, dans des événements comme Fierté Montréal, au cinéma queer (Image+Nation), ou même par le biais d’activités sportives ou culturelles.

Ne pas perdre patience

Créer du lien peut prendre du temps, surtout si tu veux quelque chose de plus profond qu’un simple hookup. L’important, c’est de rester ouvert, mais aussi de rester aligné avec tes propres valeurs. Des relations honnêtes et respectueuses, ça existe — parfois, elles se construisent là où on s’y attend le moins.