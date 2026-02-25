Horoscope du 18 février au 20 mars 2026

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Poissons

Les journées allongent et ça commence à être plus doux. On arrive aux Poissons, ainsi qu’à la Saint-Patrick et au printemps, un peu plus loin. Saturne et Neptune ont quitté le signe, l’atmosphère est plus calme pour son natif. Les dieux lui auront amené des défis importants où il aura beaucoup appris. Évolué. Il devrait d’ailleurs en profiter en attirant des occasions d’augmenter ses revenus. Il sera même chanceux parfois, en recevant un montant inattendu, comme à la loterie. Il pourra dire merci à Jupiter, qui le favorisera à cet égard du Cancer, jusqu’à cet été. Aussi, les artistes seront inspirés par cette influence, ils seront assez créatifs. Certains seront même géniaux, ils arriveront à beaucoup de succès. Et de reconnaissance. Et enfin, guidé par Saturne, il sera plus réaliste du côté du fric, en dépensant intelligemment. Et plus sobrement. Il aura au moins un projet pour le long terme. C’est d’ailleurs un bon temps pour investir dans une maison ou un terrain. Sinon, il s’impliquera dans un travail peut-être terre-à-terre, mais qui lui amènera la sécurité. Et la prospérité à plus long terme. Il pourrait ainsi trouver un emploi pour une compagnie importante. Ou une institution prestigieuse. Il sera heureux en compagnie de gens d’expérience, aux cheveux gris. Ou blancs. Il se sentira à l’abri des drames avec eux. Ou des tourments de la passion. Il ira à bien des partys, organisés par mon’onc Jupiter, mais il s’arrangera pour dormir à la maison et garder son permis de conduire. Il résistera aux tentations de scrapper sa vie sur un coup de passion. En réalité, Jupiter favorisera bien des rencontres, avec toutes sortes de personnes, mais le natif des Poissons y pensera beaucoup avant de changer quoi que ce soit à sa vie. Il ne mettra surtout pas en péril sa sécurité matérielle. Il ne peut pas, Saturne lui imposant un garde-fou. La seule folie qu’il pourrait avoir serait d’acquérir une vieille maison qu’il prendra tout son temps à rénover. Il sera inspiré par Jupiter en Lion à partir de cet été, du côté de l’organisation au travail. Il se passionnera d’ailleurs pour des aspects plus terre-à-terre de sa vocation. Organisationnels. Il pensera à sa santé, aux moyens d’être en forme. Il sera plus lucide dans ses diverses consommations. Surtout avec l’alcool, que son foie tolérera moins. Le natif des Poissons sort donc aguerri du passage de Saturne et Neptune sur son Soleil natal et il commencera une nouvelle tranche de vie avec plus d’atouts dans les mains. De plus, il devinera qui sont les gens doués et non superficiels. C’est avec ceux-là qu’il s’attardera tard, tard le soir, en ne regardant pas la télé. Son expérience s’en enrichira, à tous les niveaux. Alors bonne fête aux enfants de Neptune et à tout le monde, joyeuse Saint-Patrick, qu’on voit approcher au loi



Bélier

Ben c’est ça, Saturne et Neptune débarquent chez vous. Le premier vous poussera à bien réfléchir parce que vous vivrez du changement et, plutôt que de vous précipiter, vous voudrez y répondre au mieux. Alors que Neptune vous aidera à bien écouter les autres, vous mettre à leur place, pour avoir des échanges intelligents. Intuitifs. Ensuite, vous entendrez en vous « I feel the rush », et c’est là qu’une aventure va débuter, en trombe.

Taureau

Les planètes s’alignent pour que vous réalisiez un projet dans un délai raisonnable. Possible que vous receviez, au bon moment, de l’aide d’une personne solide. Son geste sera désintéressé. Vous saurez aussi qui sont vos amis, il y aura une nouvelle lumière qui les révélera. Bien sûr, on verra parfois des éclairs de jalousie du côté des copains trop possessifs. Mais ça, ça vous suivra toujours, parce que vous avez de si beaux yeux veloutés.

Gémeaux

Vous deviendrez plus actif au travail à mesure que le printemps approchera. Vous aurez plus de contrats si vous êtes à votre compte. Les employés auront la confiance des seniors. Ils leur donneront d’autres responsabilités. Et des retraités se risqueront dans un domaine inconnu où ils auront beaucoup de plaisir. Tout en rajeunissant. Et des artistes à qui une voyante a déjà prédit un triomphe verront arriver tout ça soudainement.

Cancer

Vous avez déjà vécu sur un autre continent. Une autre contrée. Dans une oasis. Ou une tour. Et vous y retournerez bientôt. Sinon, vous irez sur une plage où vous verrez des voiliers éparpillés un peu partout, au large. Vous êtes peut-être rendu au moment, ou à l’âge, où vous rencontrerez un sage et il vous dira tout ce qu’il faut. Vous passerez des heures à jaser sur la beauté du monde. Vous serez guidé bientôt par une vieille main tatouée.

Lion

Un changement va survenir, comme ça vous arrive souvent à ce temps-ci de l’année. Et ça va débuter comme vous l’avez toujours souhaité, ce sera magnifique. Sauf qu’à un moment donné, ça va bifurquer bizarrement dans le fond d’un hangar. Ou d’une cafétéria anonyme. Mais si vous avez assez de guts, vous rétablirez la situation à votre avantage. Soyez attentif du côté des finances, ça vous enrichira. Et un rêve de sexe va se réaliser, rapido.

Vierge

La tonalité de vos échanges ne sera plus la même alors que Saturne et Neptune auront quitté les Poissons, en face de chez vous. Il faudra attendre un peu avant que vous en voyiez des signes concrets, mais vous devriez avoir des échanges plus enjoués bientôt. Moins lourds. Attendez-vous à des invitations. Vous aurez des échanges différents si vous êtes en couple.

Une personne ne réussira plus à vous influencer. Ou à vous contrôler.

Balance

Après le party, il faut ramasser, et vous en êtes là. Faites du ménage, ne laissez pas les corvées s’accumuler. Vous serez un peu délicat pour ce qui est de la santé, n’abusez pas de ce qui est chimique. Ou sucré. Concentré et lourd. Et à un moment donné, vous croiserez le regard de Saturne, rendu en Bélier. Le contact sera vibrant, magnétique. Karmique. Rencontre avec le destin, on parlera plus bas. Toute la nuit. Et le jour. Et encore toute la nuit…

Scorpion

Vous sentirez les premières odeurs du dégel le soir en marchant. Vous remarquerez des lueurs dans le ciel plus tard, après le coucher du soleil. Vous redeviendrez ado, le nez au vent. Et vous ferez une rencontre comme ça. Ou plusieurs. Vous y vivrez bien des bonheurs. Vous fêterez aussi, pour vous ressourcer. Vous serez créatif, ça vous mènera à une belle réalisation. Des artistes arriveront à une réussite depuis longtemps attendue.

Sagittaire

Vous serez surpris par un peu de visite. Vous jaserez près d’un lampion, sur la table. Ça vous réchauffera. Vous comprenez mieux ce qui s’est passé à la maison, quand vous étiez enfant. Ou ado. Ça vous libérera petit à petit. Il ne serait pas étonnant que vous alliez vivre ailleurs. Ou autrement. Après une rencontre qui sera possible à partir de cet été. Avec quelqu’un qui vous fera rire.

Et réfléchir. Jouir. Et rire encore. Et finalement dormir.

Capricorne

Vous connaissez mieux deux ou trois de vos voisins, ils vous font bien rire. Ils vous attendrissent parfois, lorsque vous jasez avec eux en les croisant, autour. Votre relation avec l’un d’eux deviendra plus significative avec le temps. Elle sera solide même. Vous réfléchirez à vos modes de transport. Vous serez moins porté sur les gadgets si vous devez acheter un autre bolide. Quelqu’un s’intéresse toujours à vous, et il est sérieux. Sage, il n’est pas exigeant.

Verseau

Vous réaliserez que vous êtes riche si vous êtes en santé. Ou avec au moins un vrai ami pour prendre une bière au 5 à 7. Vous aurez aussi une rentrée d’argent. Attendez un peu avant de changer des choses, surtout si c’est irréversible. C’est pas trop le temps de bouger. Vous serez intrigué par quelqu’un qui aura un comportement désordonné en vous voyant. Il sera parfois possessif. Avec un grand nez. Intéressez-vous vite à lui .