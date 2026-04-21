Horoscope du 19 avril au 20 mai 2026

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Taureau

Le Soleil arrive en Taureau, on sent plus de vie et de verdeur dans la nature. De la chaleur aussi, des nuits odorantes. On a un long week-end pour fêter et voir des gens. Et nouvelle importante pour le natif du signe, Uranus l’électrique vient de le quitter. Après l’avoir électrocuté pendant près de 7 ans. Ou enfin, après lui avoir envoyé des événements et surprises notables. Il retrouvera donc une vie plus calme, avec moins de secousses et/ou révolutions. C’est plutôt l’influence bénéfique de Jupiter en Lion, à partir, en gros, du début de juillet, qu’il ressentira. Elle devrait se manifester au logis, où il trouvera plus d’espace. Du luxe aussi, du confort. À cause de rénovations, ou d’un aménagement dans un local amélioré. Il pourrait aussi acheter une propriété. Un condo, un chalet. Ou une hutte, en Martinique, avec un hamac bien confortable. Il devrait vivre aussi des histoires significatives dans sa vie familiale. En voyant l’arrivée d’un petit nouveau. Ou petite nouvelle. Il verra évoluer le climat des échanges. Bien que certains membres pourraient partir, vers un monde soi-disant meilleur. Ou de l’autre côté de la ville, parfait pour limiter la visite. Il y a des Taureaux aussi qui se rapprocheront d’un endroit, d’une gang, où ils se sentiront bien. Acceptés. Aimés même. Un genre de « Pink Pony Club ». Ce sera dès lors leur famille. Aussi, s’il devait vivre du nouveau chez lui côté coloc, ce devrait être dans l’année qui vient. Alors, ou il en verra un arriver, ou il en verra un partir. Coloc désignant aussi bien mari, ami(e), amant(e), légitime… Enfin, tout ça. Plus intimement, il y a des natifs qui se souviendront mieux de leur passé. Avec plus de lucidité. De sorte qu’ils se débarrasseront de vieux réflexes de défense devenus inappropriés avec le temps. Ils pardonneront de vieilles histoires. Ou ils les oublieront, tout simplement. Uranus est parti ailleurs, mais Saturne arrive par en arrière, en Bélier. Oups! C’est le côté sérieux de l’histoire. Ça annonce que ce serait un bon temps pour commencer une analyse, mais il n’y a plus de psys disponibles. Enfin, vous réfléchirez sur votre vie, vos valeurs, vos aventures. Votre évolution. Et vous en tirerez de bonnes idées. Des chemins différents. Tranquillement, petit à petit. Vous devriez écrire un livre. Ou des trucs pour mettre en ligne, comme tout le monde. Et tous les psys qui sont rendus là. Ou chantez, le Taureau est le signe de la voix, des chanteurs. Lalala!!! C’est là que se trouve votre magnétisme. Votre séduction. Donc, pour finir, Saturne vous amènera à réfléchir pour devenir plus sage. Et adulte. Finis les durs matins de hangover! Pour le fric, vous l’attirez. Vous en avez et vous en aurez toujours… Alors bonne fête le chanteur de Vénus et, à tout le monde, profitez bien du beau grand week-end à venir!

Gémeaux

Vénus est chez vous pour encore un temps, ça vous donnera des frissons dans la colonne. Et une ou deux chances pures, pour agrémenter la vie. Mais aussi, vous aurez des échanges agréables avec vos semblables. Et un rapprochement surprenant, plutôt inusité. Mais divertissant. Vous tenterez de sortir d’une impasse, une bonne personne vous y aidera. Et surprise, Uranus, la bibitte électrique, vient d’arriver chez vous! J’en reparlerai.

Cancer

Les choses se placent pour réaliser un projet auquel vous ne pensiez plus. Vous serez aidé sans qu’on vous demande de vendre votre âme au diable en retour. Un vieil ami s’efface, un autre prend la relève. Votre intuition vous dira si vous pouvez lui faire confiance. Après un week-end, la nuit. Vous savez où vous allez, même si c’est difficile à croire. Mais dans son essence, vous

y aboutirez. Une petite maison, avec un grand arbre

à côté.

Lion

Vous attirerez l’attention au travail. Parce que vous réussirez un exploit. Vous serez donc plus en demande et bien en vue. Populaire. Surtout si vous êtes à votre compte. Ou un artiste indépendant, plutôt hors normes. Demeurez raisonnable cependant, respectueux. Ne gâchez pas votre aura en vous montrant prétentieux. Vous serez heureux d’aider des amis proches, de la famille, vous en aurez le pouvoir. Ce sera un élan naturel.

Vierge

Le vert de la nature vous parlera fort, il adoucira les coins. Vous serez plus ouvert avec les autres, en oubliant qu’ils sont bizarres parfois. Vous partiriez vite en voyage, pourquoi pas en Grèce pour visiter un temple? Et vous échouer sur une plage, nu comme Ulysse. Ce sont vos pensées qui ont créé votre vie, continuez de les embellir. Vous attirerez des gens sages près de vous. Plus vieux peut-être, mais très attirants aussi. Magnétiques.

Balance

Mars et Saturne en face de vous, en Bélier. Deux mâles qui parlent fort, mais pas pour vous bousculer. Plutôt pour vous réveiller en quelque part. Écoutez bien et vous saurez où. Buvez moins, mangez léger, ça vous aidera à mieux dormir. À bien récupérer. Prenez conscience de la valeur du fric que vous gagnez. Ne le dépensez pas en merdes de toutes sortes. Quelqu’un a bien changé récemment, vous le trouvez intrigant. Mais plus vrai.

Scorpion

Il y a des gens avec qui vous passerez plus de temps. Vos échanges deviendront intéressants. Vous ne voudrez plus les espacer. Ou vous en passer. Certains seront plus ouverts avec vous, vous aurez gagné leur confiance. Ils vous inviteront à souper. Ou pour le week-end, dans une petite villa de Palladio. Vos échanges avec quelqu’un prendront un sens revampé. Avec lui, vous vous sentirez vraiment moins seul. Ou à part.

Sagittaire

Mars et Saturne en Bélier vous invitent à fêter, mais il faut vous ménager aussi. Vous reposer. Manger mieux pour être en forme. Il sera toujours temps de vous amuser, surtout lorsque vous aurez tout rangé. Et serez raisonnable. Surtout à un endroit où vous avez abusé. Une situation évoluera favorablement pour vous au travail. Demeurez « low profile » pour en profiter. Et respectez la bienséance au travail. La hiérarchie.

Capricorne

Vous sentez l’électricité du printemps circuler dans la montagne où vous êtes. La puissance du nouveau dragon. Vous devriez fêter ça un peu, oublier votre côté sérieux. Envoyez-le plutôt au dépanneur chercher un six-pack. Ou allez au resto, avec lui. Vous aurez du plaisir, un relâchement même. Et/ou une rencontre, bienvenue. Vous serez inspiré, créatif, des artistes auront des créations sublimes. Un succès absolutely fabulous…

Verseau

Vous penserez à une maison. Peut-être y étiez-vous, enfant. Tout jeune. Cette image est forte, c’est comme le centre d’une époque. Une histoire se dessine du côté du logis, que vous soyez seul ou non. Vous saurez où aller, quand Uranus ne vous électrocutera plus. Le 25 avril. Vous vous libérerez aussi tout d’un coup d’un lien, noué dans le passé. Vous aurez un nouveau visiteur. Alors colorez les murs. Mettez-y des formes, des visages.

Poissons

Les idées, les mots bourgeonneront, comme les feuilles et les fleurs. Vous croiserez bien des gens de partout et vous aurez des nouvelles surprenantes. Freakantes même. Enfin, ça vous vaudra un kir de plus à la terrasse. Vous découvrirez un côté plus solide chez un de vos voisin(e)s, ce qui vous plaira infiniment. Vous parlerez d’un projet, plus tard. À l’été. Vous irez sur la route, bien accompagné. Et Saturne parti, vous rajeunirez un peu.

Bélier

Il y a de l’énergie chez vous, le courant passe. Comme un dragon sous terre, qui revitalise tout. Vous aurez au moins une bonne idée pour vous enrichir. Donner de la valeur à votre vie. Vous vous sentirez plus solide, les fondations sont bien assises. Des gens commencent à croire en vous. Ils vous parleront de projets. Vous construirez haut. Un abri durable, vert. Il y a un amour cependant qu’il ne faut pas changer. Écoutez-le mieux aussi.