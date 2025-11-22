Horoscope du 22 novembre 2025 au 19 janvier 2026

Sagittaire 22 novembre au 21 décembre 2025

Ben voilà, le joyeux temps des Fêtes est là ! Il y a de l’atmosphère, de la neige et les stationnements sont pleins dans tous les centres d’achat. On arrive au signe du Sagittaire, où le père Noël et Jupiter sont rois. Le natif du signe sentira l’influence de son dieu protecteur du côté des finances. Il devrait y être plus à l’aise à partir de la mi-mars. Un fardeau devrait s’évanouir, comme ça, dans les airs. On lui laissera peut-être un montant. Ou il aura droit à une subvention, de l’aide providentielle. Il remarquera aussi que ses instincts sont forts et, dans certains cas, ce sera une résurrection. Il attirera alors bien des regards, il aura parfois l’impression d’halluciner. Surtout tard le soir, où tous les chats sont gris. Bien sûr, il évoluera, en vieillissant un peu. Il sera moins rapide à se jeter dans le trouble pour fêter un peu. À partir de cet été, le bon Jupiter le guidera vers au moins un voyage exceptionnel. Ou une aventure, que même des milliardaires ne pourraient se payer. Par exemple, un artiste marginal arrivera à un succès instantané en créant un buzz planétaire. Enfin, au minimum, le natif vivra de belles expériences et il devrait voyager plus qu’à l’habitude. Il rencontrera aussi des gens sages avec qui il partagera des moments agréables. Le natif sentira aussi la présence de Saturne sur ses épaules, peut-être du côté familial, où il héritera de responsabilités. Ou au travail, où on lui en demandera beaucoup. D’ailleurs, dès le début de décembre, il fixera des limites en demandant à ce qu’elles soient respectées. À l’impossible, nul n’est tenu. Il vivra un drôle d’événement au logis, il pourrait échapper à un climat triste en allant rester ailleurs. Certains achèteront un espace où ils seront plus en sécurité. Ou ils vendront pour aller vers un endroit plus ensoleillé. Et, à partir de la Saint-Valentin, le Sagittaire sentira un changement d’atmosphère, surtout dans sa vie personnelle. Il voudra s’amuser et se divertir sans complications. Il recevra de nombreuses invitations à sortir, au resto ou au ciné. Et il devrait faire des rencontres la plupart du temps heureuses. Surtout avec des gens sérieux et ayant de la sagesse. De l’expérience et, parfois, du pouvoir. Pas mal d’ailleurs, ce sera impressionnant. Il les attirera. Alors, bonne fête, l’alchimiste ! Tu vas te créer un bout de chemin agréable cette année en ayant naturellement des pensées plus généreuses. Et nobles.

Capricorne 21 décembre au 19 janvier 2026

On est rendu à la nuit la plus longue de l’année, le soleil est bien bas sur l’horizon. Et il fait froid. L’espoir est chancelant, ça prendrait quelqu’un d’une résilience extraordinaire pour s’en sortir et, justement, on arrive au signe du Capricorne. Son maître est Saturne et il est représenté par l’Ermite dans le Tarot. L’homme qui n’arrête jamais de marcher, parce qu’il sait qu’il trouvera enfin ce qu’il cherche, un jour. Et Saturne est en Poissons jusqu’à la Saint-Valentin, il amènera son protégé à apprécier tous les petits bonheurs qu’il trouvera au fil du quotidien. D’ailleurs, il devrait recommencer à lire pour parfaire ses connaissances sur divers sujets. Parce qu’il y trouvera du plaisir. Lectures sur support papier ou sur l’écran. Il fera des découvertes aussi dans le voisinage, des lieux intéressants. Et au moins une personne, un voisin, avec qui il aimera deviser. Et fêter à l’occasion, s’amuser. Il réfléchira sur ses modes de transport, il prendra des décisions avisées à cet égard. Mais il ne s’y privera ni du confort ni de la commodité. Après la mi-février, Saturne arrivera en Bélier, annonçant pour le Capricorne des histoires sérieuses du côté du logis. S’il déménage, après une période inquiétante, le natif trouvera un nouveau domicile qui semblera aménagé pour lui. D’ailleurs, le destin devrait le pourvoir de moyens pour acheter ce qui lui plaira. Comme la tour de pierre à Jung. Il est possible aussi qu’il vive un événement marquant dans sa famille. Mais laquelle ? La génétique ou celle où il se réfugie quand il a besoin de soutien. Ou d’affection. En même temps, Jupiter transite en Cancer jusqu’à la fin-juin, signifiant des rencontres et des rapprochements avec des gens. Ou avec des groupes ayant des intérêts divers. Des causes à défendre. Mais cet aspect est surtout signifiant du côté sentimental, où le natif devrait débuter dans une nouvelle relation. Ou en approfondir une déjà en cours. Ça annonce souvent un mariage. Ou une association sérieuse en affaires. Le Capricorne aura bien des invitations, il ne sera plus seul à gravir la montagne pour arriver au soleil. Au succès, la reconnaissance. Le bonheur et le sommet. Et finalement, Jupiter en Lion au début de juillet lui amènera des changements auxquels il saura s’adapter avec la patience et la sagesse qu’on lui connait. Alors, bonne fête, l’Ermite, tu auras bien fait de patienter jusqu’ici, car le bon temps s’en vient. Et à tout le monde, joyeux Noël ! Bonne année !

Robert Gareau, ASTROLOGUE



Verseau

Vous serez bien avec les copains, d’autant plus que vous aurez plusieurs occasions de vous rencontrer. Vous réaliserez d’ailleurs que vous vous entendez bien avec l’un d’entre eux. Le contact devient plus clair, chaleureux. Vous réaliserez un rêve ensemble. Et c’est fou, je vois arriver chez vous le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars entre le 17 et le 23 janvier. Vous avez commandé quoi ? Parce que ça va arriver, là !



Poissons

Saturne et Neptune sont toujours chez vous, jusqu’à la fin janvier. Avec le Noeud Nord. Des plans pour réfléchir longuement. Ou rencontrer quelqu’un que vous aurez l’impression d’avoir toujours connu. Ça bouge au travail, vous vous retrouverez avec d’autres responsabilités. Et des retraités devraient retourner travailler. Ou s’occuper. Ils deviendront plus énergiques et ils vivront des rencontres joyeuses. Hébergeriez-vous un être blessé ?

Bélier

Vous serez sérieux dans le temps des Fêtes, surtout au travail. Vous deviendrez plus conscient de ce que les autres attendent de vous. Vous serez plus attentif à eux. Vous jaserez aussi avec un sage né au loin. D’un très vieux pays, ensoleillé. Vous irez en voyage, mais pas celui auquel vous pensez dans le moment. Il est même question de séjour, mais pas tout de suite. Dans une cabane à la campagne ou un penthouse à Manhattan.

Taureau

Vous ferez le traditionnel voyage du temps des Fêtes, mais en le vivant différemment. Vous aurez un autre point de vue. Peut-être parce que vous y serez accompagné autrement qu’à l’habitude. Ou parce que vous ferez une découverte. Des énergies profondes remontent à la surface. Des dieux aveugles tombent de leur socle, ils ne peuvent plus vous retenir. Allez vers ce qui vous attire. Il est temps de vivre et d’être en harmonie.

Gémeaux

Vous devrez vous occuper vite de questions de fric où vous serez finalement avantagé. Certains y trouveront plus de sécurité. Ou un meilleur endroit pour crécher. Je vois bien des planètes en face de vous, en Sagittaire. Si vous ne rencontrez pas le père Noël, vous croiserez quelqu’un d’aussi chaleureux. Célébrez le moment avec un bon rhum & coke. Des rêves étranges annoncent un changement intime.

Cancer

Des gens approchent, avec des invitations. Ou vous ne ferez qu’une rencontre, qui déclenchera la fin du monde. La fin de votre monde, parce que vous en découvrirez un autre, très excitant. Mais pour le moment, vous serez pris par le travail. Et ce sera parfois routinier, mais il faudra être là. C’est comment votre santé ? La bouffe ? Le gym et la marche ? Ne partez pas à la dérive trop longtemps, vous risquez d’y perdre à jamais vos abdos.

Lion

Vous serez émotif avec les Fêtes, la nouvelle année. Mais aussi parce que vous changez. Le passé vous étreint moins. Il s’évapore, en vous libérant. Des gens trop sévères s’effacent. De sorte que vous aimez autrement, en respirant. En étant plus heureux, souriant. Que vous soyez seul ou non. Sortez pour vous changer les idées. Fêtez ! Des artistes connaitront un succès concret, ils savaient que ça arriverait depuis toujours. Fame!

Vierge

Vous aurez un projet pour le logis. Peut-être pour cet été. Ou plus vite, maintenant. Vous recevrez de la visite. Peut-être même hébergerez-vous quelqu’un de nouveau. Ça demandera bien des efforts d’adaptation, mais le résultat sera heureux. Ce pourrait être quelqu’un de votre famille. Mais laquelle… Vous serez en pleine forme pendant les Fêtes, et vous aurez de nombreuses sorties joyeuses. Des rencontres aussi, que vous méritez.

Balance

Vous prendrez la route, parce que vous serez invité à une soirée et vous tiendrez à y aller. Pour un souper. Ou un party assez animé, rempli d’inconnus joyeux. Le père Noël offrira à certains un nouvel endroit pour s’établir. Avec une vieille cuisine aux plafonds bas. Et une couronne à la porte. Vous serez heureux de votre routine, où vous êtes assez occupé. Et où vous commencez à vous rapprocher de gens assez attachants. Simples.

Scorpion

Je vous ai déjà dit que Jupiter favorisait vos voyages, jusqu’à cet été. Dans le sens que vous y vivrez des aventures exceptionnelles. Vous devriez aussi faire des rencontres avec des gens sages. Et il y en a un qui vous invitera à découvrir son monde, et ça pourrait être éblouissant. Est-ce que ce sera un artiste, un créateur ? Possible. Vous serez très heureux de la vie que vous avez. D’autant plus que le fric coulera aisément vers vous.