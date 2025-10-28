Horoscope : Du 23 octobre au 22 novembre 2025

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Le signe du mois : le Scrorpion

L’obscurité grandit et on fête l’Halloween. La Toussaint. La végétation dépérit, les outardes partent, tout se transforme. Et on arrive au signe du changement justement, le Scorpion, où le seigneur Mars est roi et maître. D’ailleurs, le natif devrait encore évoluer dans l’année qui vient, il est habitué à changer. Et à grandir. Ainsi, Saturne l’amènera à se renouveler dans sa vie sentimentale jusqu’à la Saint-Valentin. Ses relations les plus importantes prendront plus de sens, il s’en fera moins pour des détails. Comme des sautes d’humeur. Ou des absences occasionnelles. Ceux qui sont seuls rencontreraient bientôt, mais la relation débutera lentement. Ils devraient réaliser des projets concrets avec leurs proches. Comme l’achat d’un condo ou d’une terre. Ou ils lanceront une petite business, presque pour passer du temps ensemble. Mais elle fera ses frais, le Scorpion a l’intelligence des affaires. Le natif du Scorpion sortira plus souvent aussi, pour relaxer. Se divertir. Et il commencera dans un loisir différent. Il devra s’intéresser davantage à l’organisation de sa vie et à sa santé à partir de la mi-février, où Saturne arrivera en Bélier. Pour la santé, c’est plus une question de vieillissement qui le préoccupera. Il constatera qu’il commence à s’user, il devra faire des choix. Il se doute bien où le naufrage menace, il aura la sagesse d’en tenir compte. Déjà, de marcher un peu, mais régulièrement, l’aidera. Il vivra probablement un changement au travail, surtout dans son organisation. Ou son horaire. Des retraités reviendront travailler, pour se désennuyer. Il faut s’occuper pour ne pas vieillir, travailler même. Surtout si on est dans un métier aimé. Comme la création. Picasso est un bon modèle à cet égard. Il y a aussi Jupiter, qui envoie de beaux rayons aux Scorpions. Du signe du Cancer. Et vraiment, il les favorisera du côté de l’aventure et des voyages exceptionnels. Jusqu’à la fin juin. Aussi, s’il est attiré par une destination nouvelle, il aurait jusqu’à cette date pour en profiter. Il pourrait vivre une expérience exceptionnelle, au Portugal par exemple, où tout le monde va dans le moment. Il devrait aussi vivre une aventure qui l’amènera à voir sa vie bien autrement. Il aura l’impression aussi que bien des gens autour de lui s’assagissent. Il aura bien du plaisir à échanger avec eux, leur présence sera apaisante. Plusieurs auront les cheveux et le poil blancs. Et leur regard verra très loin, à l’intérieur ou dans l’avenir. Il sera heureux en présence des plus sages, à savoir les moins bavards et vantards. Et quand Jupiter arrivera en Lion pour l’été, cela devrait aider notre courageux chevalier dans sa carrière. Le natif deviendra plus visible dans la société. On lui confiera sans hésiter de nouvelles responsabilités. Et les artistes auront de nombreuses occasions de montrer leurs talents. Ils brilleront d’un feu joyeux, ils seront bien aimés. Enfin, le natif du Scorpion aura du succès dans la société. Et il sera plus apprécié. Alors, bonne fête, le valeureux chevalier, et à tout le monde, joyeuse Halloween ! Sagittaire Votre fête approche, vous penserez donc à l’année qui vient de passer. Vous réfléchirez à ce qui est arrivé. Ou à ce qui ne s’est pas déroulé comme vous l’auriez souhaité. Avec Mercure dans votre signe, qui encourage tout ça en mode turbo. Heureusement, vous croiserez des gens pour en parler, comme vos meilleurs amis, ce qui vous aidera à revenir sur terre. Et vous réussirez à régler une histoire à votre net avantage. Petit voyage ensemble.

Capricorne

Vous serez sensible au sentiment de camaraderie que vous éprouvez en compagnie des copains. Même les amis les plus légers, ou distants. Comme si les sentiments étaient plus vibrants, dépoussiérés. Vous vous rapprocherez d’ailleurs de l’un d’eux, en commençant dans un projet plutôt excitant. Vous aurez des résultats surprenants, et très concrets. Il y a un ancien ami que vous reverrez, comme s’il revenait rajeuni. Réincarné. Les bras ouverts.

Verseau

Certains auront l’impression de perdre le contrôle au travail. Ou dans la société. Probablement parce qu’ils seront en transition, pour vivre autre chose. Comme revenir un peu au travail, après avoir tâté la platitude de la retraite. D’ailleurs, un truc pour être éternellement jeune, c’est de faire ce que l’on aime. Surtout s’il s’agit de créer ! Enfin, vous aurez un grand succès bientôt. Ainsi, des artistes seront très occupés dans le temps des Fêtes.

Poissons

Vous sentirez très fort vos anciennes vies de marin bientôt, en partant en voyage vers l’immense océan. Tout blanc, tout bleu. Avec des voiliers partout… La surprise sera dans les rencontres que vous y ferez, avec des moussaillons. Des officiers. Ou le capitaine lui-même, l’œil fixé sur l’horizon. Vous êtes mûr maintenant pour rencontrer un pair que vous aurez plaisir à écouter. À deviner. À vivre. Et il est exactement là où vous êtes.

Bélier

Vous chercherez la chaleur à l’intérieur. Les lampions, le vieux Franklin. Vous changez en ce moment, en cherchant à vous accrocher à ce qu’il y a de plus solide en vous. De plus simple. Vous serez attiré par autre chose de presque hallucinant, tellement c’est nouveau. Vous penserez à vos richesses autrement, en gérant votre fric plus sobrement. Et avec succès. Une ancienne prédiction va bientôt se réaliser. Vos rêves vous parleront.

Taureau

Vous trouverez les gens très pressés autour de vous. Ils vous poseront plein de questions et ils y répondront eux-mêmes. Dans certains cas, il faudra que vous remettiez les pendules à l’heure. Vous aurez quand même des invitations intéressantes. Une proposition aussi à examiner avec l’esprit tranquille. Un proche sera assez agité. Ne l’écoutez pas trop, il délire un peu. À cause de sa libido, tout probablement. Invitation à une soirée sublime.

Gémeaux

Il y aura du changement dans la routine du travail et ça devrait être avantageux. Enfin, au début. Il faudra prévoir des ajustements par la suite. De toute façon, vous y stresserez moins et vous aurez du succès. Et en prenant plus conscience de votre respiration, vous serez plus relax et efficace. Vous aurez une attirance surprise pour quelqu’un qui sortira de nulle part. Il sera fascinant et plutôt futé. Vous adorerez marcher ensemble.

Cancer

« Il est né le divin enfant… » Vous saurez qu’une chose nouvelle s’en vient et ça va vous ragaillardir. Ce sera original, inattendu, et vous fêterez ça. D’ailleurs, ce serait une bonne idée de sortir pour vous aérer l’esprit. Et le cœur. Vous feriez bien des rencontres, pour jaser sans arrière-pensée. Et relaxer. Et c’est vrai qu’il y a un enfant qui s’en vient, par le même chemin que le père Noël. Tout le monde l’espère et l’aimera en son temps.

Lion

L’hiver s’en vient et vous arrangerez ça chez vous pour le passer plus confortablement. Même si vous ne serez jamais à l’abri de la visite inattendue. Ou envahissante. Vous réfléchirez sur le fait de vivre seul ou accompagné, pour éventuellement vous orienter autrement. Il y en a parmi vous qui auront l’occasion d’aller vivre à un endroit inattendu et ce sera tentant. Et vous avez vécu ce qu’il vous fallait dans la famille, pour grandir.

Vierge

Vous croiserez souvent des gens pour jaser et, la plupart du temps, ce sera sensé. Un peu partout, mais surtout dans le voisinage. Vous croiserez d’ailleurs un voisin, plutôt grisonnant, plus affirmé que vous ne l’auriez cru. Avec une voix chaleureuse, touchante. Prenez du temps pour mieux écouter ces gens. En retour, ils vous écouteront aussi. Il y en a un qui vous invitera à faire de la route, vers les montagnes. Allez-y, on vous y attend.

Balance

Vous réaliserez qu’avoir été stable dans la vie, dans certains de ses aspects, aura été un atout. Vous valorisez l’équilibre et la santé, et vous y aurez des résultats. Vous avez assez travaillé, vous serez bien payé en retour. Vous vous rapprocherez de gens sensés, mais quand même rigolos. Et portés sur le party à l’occasion. Et vous aurez une chance de vous payer un luxe bientôt, pas mal tape-à-l’œil. Bof ! Ce sera juste drôle.