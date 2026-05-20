MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 2026

Du 2 au 12 juillet 2026, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE revient transformer la métropole en immense terrain de jeu acrobatique. Fidèle à sa mission de faire rayonner les arts du cirque sous toutes leurs formes, le festival proposera une programmation foisonnante où se côtoient grandes fresques visuelles, créations intimistes, performances immersives et spectacles hybrides venus des quatre coins du monde.

Cette nouvelle édition mettra en lumière des artistes qui repoussent les limites du corps, de la scène et de l’imaginaire. Entre humour décalé, performances physiques vertigineuses, explorations sensibles des identités et expériences immersives, le festival continuera de célébrer la richesse et la diversité du cirque contemporain. De la grande salle de la TOHU aux espaces plus intimistes, en passant par l’Espace St-Denis et la Grande Bibliothèque, Montréal vibrera au rythme d’un cirque inventif, humain et spectaculaire.

Voici quelques-uns des spectacles marquants de cette édition 2026

Searching for Love Jerry Tremblay

Les 3, 4, 8 et 9 juillet – Studio de l’Espace St-Denis

Grand gagnant de l’édition 2025 de Quel Talent!, Jerry Tremblay présentera une version unique et inédite de son nouveau spectacle Searching for Love. Cirque, malaises et humour s’y rencontrent dans un savoureux cocktail. Cultivateur de malaises expérimenté — mais involontaire — Jerry rayonne par son manque d’habiletés sociales et son désir profond d’être aimé. À travers une série de situations aussi absurdes que touchantes, le spectacle plonge le public dans une quête affective aussi hilarante qu’émouvante.

La Chute des Anges Cie L’Oublié(e) – Raphaëlle Boitel

Du 2 au 5 juillet – TOHU, salle circulaire / 70 min

Que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus voler? Avec La Chute des Anges, Raphaëlle Boitel signe une vision d’anticipation poétique qui interroge notre présent à travers un futur sous contrôle. Dans un univers froid et métallique où les machines dominent des êtres formatés, des anges déchus errent sous un ciel gris et sur une terre brûlée. Entre conformisme, soumission et désir de liberté, une brèche s’ouvre pourtant vers un possible envol. À la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et du cinéma, cette œuvre d’une grande puissance visuelle mêle mât chinois, acrobaties et voltiges aériennes dans une ode à la résistance et à l’émancipation.

Jerry au Le Monastère mars 2024 photo JF-Savaria

St.art Cirk La Putyka

Du 7 au 12 juillet – TOHU, salle circulaire / 75 min

Véritable hommage au sport et à l’art du mouvement, St.art propose une expérience scénique intense où le corps devient langage. Porté par de véritables athlètes — dont un champion tchèque de trampoline — le spectacle explore des émotions universelles liées au dépassement de soi, à l’euphorie et au triomphe. Avec cette création énergique, Cirk La Putyka rapproche les trajectoires des artistes et des sportifs dans une célébration spectaculaire du mouvement et de la résilience humaine.

Défis Déjantés Three Legged Race Productions

Du 2 au 12 juillet – Studio de l’Espace St-Denis / 60 min

Après le succès de Sophie’s Surprise présenté au festival en 2024 et 2025, Three Legged Race Productions revient avec une toute nouvelle création aussi éclatée qu’imprévisible. Présenté en avant-première dans le cadre d’une collaboration exclusive avec la TOHU, Défis Déjantés plonge le public dans l’univers néon et synthétique des jeux télévisés des années 1980. Entre roue qui tourne, buzzer, défis absurdes et acrobaties défiant la mort, les artistes brouillent constamment les frontières entre compétition et spectacle. À mi-chemin entre le sport, la comédie et le cirque, ce spectacle chaotique et kaléidoscopique promet des prouesses techniques impressionnantes et un humour complètement déjanté.

Silly Little Things Trygve Wakenshaw

Du 3 au 6 juillet – Auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ)

« Un artiste époustouflant et étrange (…). Le mime à un niveau supérieur. » — Neil Patrick Harris Classé parmi les spectacles comiques les mieux cotés du Festival Fringe d’Édimbourg 2024, Silly Little Things est une création hilarante, émouvante et physiquement virtuose. Mêlant mime, clown et comédie physique, Trygve Wakenshaw transforme les petits riens du quotidien en scènes totalement imprévisibles. Entre absurdité, poésie et fantaisie, le spectacle célèbre l’amitié et l’imagination débordante de l’un des grands noms du mime contemporain.

PHOTO : St.art

La Bagatelle du Roi des Miettes La Croustade

Du 8 au 11 juillet – Auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ) / 65 min

Douceur pastel, crémage à la vanille, excitation d’un cadeau qu’on déballe : La Bagatelle du Roi des Miettes est un véritable gâteau multidisciplinaire éclaté de couleurs et de surprises. À travers le cirque, la danse, le skateboard, le théâtre et la manipulation d’objets, le spectacle invite le public dans un univers sensible, atypique et résolument unique.

20 Years Later, Still Here! Lotta & Stina

Du 8 au 11 juillet – Auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ) / 65 min

Avec chaleur, humour et acrobaties vertigineuses, 20 Years Later, Still Here! retrace le

parcours de deux femmes ayant consacré vingt ans de leur vie aux arts du cirque. Entre glamour, entraînements intensifs, blessures et persévérance, ce spectacle autofictionnel célèbre autant la puissance du spectacle vivant que l’amitié durable entre deux artistes ayant traversé ensemble les hauts et les bas de la création.

L’AUTRE CIRQUE (en version longue ou courte)

Du 6 au 11 juillet -La Chapelle Scène

L’Autre Cirque célèbre l’hybridation des genres. À la lisière du cirque et d’autres formes

d’expression, ces soirées hors normes nous font découvrir des artistes qui choisissent les sentiers alternatifs de la création. Notons, entre autres les prestations de suivantes : dans une proximité presque intime avec le public, Bridie Hooper transforme l’effort physique en expérience sensorielle brute, où le cirque devient une sculpture vivante à la limite de la rupture; à travers le jonglage, le théâtre physique et l’acrobatie, Spillover suit deux jeunes hommes qui tentent de maintenir l’équilibre fragile de leur relation, entre honte, vulnérabilité, masculinités sensibles et désir de connexion.

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